Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Κισίντα «ξήλωσε» τον γιο του λόγω ενός πάρτι στην επίσημη κατοικία

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα δήλωσε σήμερα ότι θα απομακρύνει τον γιο του από τη θέση του γραμματέα του την οποία κατείχε λόγω "ανάρμοστης συμπεριφοράς" στην επίσημη κατοικία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά το δημοσίευμα περιοδικού την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο ο Σοτάρο Κισίντα είχε καλέσει φίλους του στην επίσημη κατοικία του επικεφαλής της κυβέρνησης για μια γιορτή πέρυσι, με φωτογραφίες ορισμένων να προσποιούνται ότι δίνουν συνέντευξη Τύπου και έναν καλεσμένο να είναι ξαπλωμένος πάνω σε μια σκάλα στρωμένη με κόκκινο χαλί.

"Η συμπεριφορά του πέρυσι σε δημόσιο χώρο ήταν ανάρμοστη για έναν πολιτικό γραμματέα, και αποφασίσαμε να τον αντικαταστήσουμε", δήλωσε ο Φούμιο Κισίντα σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι ο γιος του θα παραιτηθεί την 1η Ιουνίου.

Kishida's son to step down as executive secretary to Japan PM: gov't https://t.co/xtnOtvcy20