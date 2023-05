Μαλάνγκα Τζαμπερί: Το μοντέλο από το Ιράν έστειλε πολιτικό μήνυμα στις Κάννες με φόρεμα-θηλιά - Βίντεο

Πολιτικό μήνυμα έστειλε το μοντέλο από το Ιράν Μαλάνγκα Τζαμπερί στο Φεστιβάλ των Καννών, στη σκιά των εκατοντάδων ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη γενέτειρά της στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για το θάνατο της Μάχσα Αμινί.



Η Μαλάνγκα Τζαμπερί περπάτησε στο κόκκινο χαλί του διεθνούς φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φορώντας ένα μαύρο φόρεμα στο οποίο στερεωνόταν στο λαιμό ένα χρυσό σκοινί σε σχήμα θηλιάς.



Το μοντέλο μοιράστηκε μάλιστα ένα βίντεο με την ίδια να φοράει το φόρεμα και ένα μήνυμα που έγραφε: «Σταματήστε τις εκτελέσεις».



«Αφιερωμένο στο λαό του Ιράν. #76thcannesfilmfestival. Το φόρεμά μου είναι σχεδιασμένο από το @jilaatelier. Σας ευχαριστώ που κάνατε το όραμά μας πραγματικότητα και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον μάνατζέρ μου Myhanh @mahlaghamanagement που έκανε όλα αυτά δυνατά. #StopExecutionsInIran» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα το ατρόμητο μοντέλο.



Stop the executions: Mahlagha Jaberi walked the red carpet of the Cannes Film Festival in a dress with a gallows neckline



In this way, the actress and model of Iranian origin showed solidarity with the people of Iran in the fight against the horrific series of executions,… pic.twitter.com/dgJnWpkp9z