«Ημέρα του Αυτοκράτορα» σήμερα στην Ιαπωνία - Ο Ναρουχίτο γίνεται 63 ετών

Ο Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο γίνεται σήμερα 63 ετών και η χώρα γιορτάζει την «Ημέρα του Αυτοκράτορα».

Παραδοσιακά, τα γενέθλια του Αυτοκράτορα τιμώνται ως εθνική εορτή στην Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Χιλιάδες Ιάπωνες συγκεντρώθηκαν στα ανάκτορα του Τόκιο για να γιορτάσουν τα 63α γενέθλια του Ναρουχίτο, να ακούσουν την ετήσια ομιλία του και να δουν την αυτοκρατορική οικογένεια.

Ήταν η πρώτη δημόσια ομιλία του Ναρουχίτο για τα γενέθλιά του από την άνοδό του στον θρόνο πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

