Για πόλεμο φθοράς της Ρωσίας στις ουκρανικές δυνάμεις κάνει λόγο το Κίεβο – «Έχουν πλεονέκτημα πόρων»

Για πόλεμο φθοράς της Μόσχας στις ουκρανικές δυνάμεις κάνει λόγο το Κίεβο. Η Ρωσία εντείνει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, έναν χρόνο μετά την εισβολή της στη χώρα, σε μια σκόπιμη προσπάθεια να εξαντλήσει τις ουκρανικές δυνάμεις, εκτίμησε σήμερα Πέμπτη ο ουκρανικός στρατός.

Ο ταξίαρχος Ολέξι Γκρομόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει στόχο να καταλάβει όλες τις περιοχές τις οποίες δεν ελέγχει στις δύο επαρχίες του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία –το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ— ως το καλοκαίρι.



Οι πιο σκληρές μάχες δίνονται γύρω από την πόλη Μπάχμουτ, επεσήμανε ο Ουκρανός ανώτερος αξιωματικός στη διάρκεια ενημέρωσης, μία ημέρα πριν από την πρώτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή.

«Ο ρωσικός στρατός, που έχει το πλεονέκτημα των ανθρώπινων πόρων, σκοπίμως εντείνει τις εχθροπραξίες σε μια προσπάθεια να εξαντλήσει τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας», εκτίμησε ο Γκρομόφ. «Βραχυπρόθεσμα είναι σημαντικό για το Κρεμλίνο να καταλάβει τους οικισμούς- κλειδί στην επαρχία Ντονέτσκ και μελλοντικά το σύνολο των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ πριν από το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Το Κίεβο έχει επισημάνει ότι η Ρωσία υφίσταται μεγάλες απώλειες καθώς στέλνει στο πεδίο της μάχης εφέδρους που μόλις έχουν περάσει από εκπαίδευση, αλλά ο Γκρομόφ δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τους πιο εκπαιδευμένους στρατιώτες της από τις τακτικές μονάδες στη μάχη για την Μπάχμουτ, ενώ στην περιοχή δραστηριοποιείται και η μισθοφορική ομάδα Wagner.

«Η πιο δύσκολη κατάσταση παραμένει στην περιοχή της Μπάχμουτ όπου ο ρωσικός στρατός, παρά τις σημαντικές του απώλειες, δεν σταματά τις απόπειρες να περικυκλώσει» την πόλη, πρόσθεσε.

«Οι κατακτητές χρησιμοποιούν τις πιο καλά προετοιμασμένες μονάδες του τακτικού στρατού για να καταλάβουν την Μπάχμουτ», σημείωσε.

Το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ είναι δύο από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει προσαρτήσει, αν και δεν τις ελέγχει πλήρως.

"Battles are won in the hearts of men."

Vince Lombardi



Total combat losses of the enemy from February 24 to February 22: pic.twitter.com/uKizBqdlBJ