Στις κάλπες οι Φινλανδοί: Στουμπ και Χααβίστο «μονομαχούν» την Κυριακή

Δύο Φινλανδοί πολιτικοί με εμπειρία στη διπλωματία μονομαχούν την Κυριακή για την προεδρία της Φινλανδίας, ένα αξίωμα με ενισχυμένη σημασία λόγω των εντάσεων με τη γειτονική Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο συντηρητικός, πρώην πρωθυπουργός Αλεξάντερ Στουμπ, που επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με το 27,2% των ψήφων, αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο τον Πέκα Χααβίστο, μέλος των Πρασίνων που συμμετέχει ως ανεξάρτητος (25,8%). Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 75% στις 28 Ιανουαρίου.

Το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης και ο νέος ρόλος της Φινλανδίας με την ιδιότητα του 31ου μέλους του ΝΑΤΟ θα είναι στο επίκεντρο των ανησυχιών του νέου πρόεδρου. Οι εξουσίες του είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με του πρωθυπουργού, αλλά ηγείται της εξωτερικής πολιτικής σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και είναι ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Φινλανδία έδωσε τέλος σε τρεις δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και έγινε μέλος του ΝΑΤΟ την περασμένη χρονιά, προς δυσαρέσκεια της Ρωσίας που υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει με «αντίμετρα».

- Έμπειροι -

«Το γεγονός ότι μόλις ενταχθήκαμε στο ΝΑΤΟ έχει ιδιαίτερη σημασία», διότι ο τρόπος με τον όποιο αυτό θα αναπτυχθεί στη Φινλανδία «θα είναι σε μεγάλο βαθμό έργο του νέου προέδρου», δήλωσε η Τεοντόρα Χελιμάκι, ερευνήτρια πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Ιδιαίτερα καθώς οι δύο υποψήφιοι «είναι οι πιο έμπειροι σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική», πρόσθεσε. Δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Helsingin Sanomat και δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, δίνει στον Στουμπ το 54% της πρόθεσης ψήφου έναντι 46% για τον Χααβίστο.

«Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, η αμυντική πολιτική κατέχει αρκετά κεντρική θέση (στη συζήτηση) για ευνόητους λόγους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάτι Πέσου, ερευνητής στο φινλανδικό ινστιτούτο διεθνών υποθέσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ της Φινλανδίας και της Ρωσίας, που μοιράζονται σύνορα μήκους 1.340 χλμ, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Τον Αύγουστο, η Φινλανδία αντιμετώπισε εισροή μεταναστών χωρίς βίζα στα ανατολικά της σύνορα. Το Ελσίνκι τότε κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε μια μεταναστευτική κρίση στο κατώφλι της και έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία τον Νοέμβριο.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ και ο Πέκα Χααβίστο, και οι δύο πρώην υπουργοί Εξωτερικών, έχουν την ίδια άποψη για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί απέναντι στη Ρωσία.

«Η Ρωσία παραβίασε με θρασύ τρόπο το διεθνές δίκαιο και επιτέθηκε σε μια άλλη χώρα», δήλωσε ο Στουμπ σε συζήτηση που διοργανώθηκε από την εφημερίδα Helsingin Sanomat την Τρίτη, κρίνοντας νόμιμη την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων 300 δισεκ. δολαρίων στο εξωτερικό.

- Αποθήκευση πυρηνικών όπλων -

«Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πρέπει να ενισχυθούν», δήλωσε από την πλευρά του ο Πέκα Χααβίστο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να περιορίζει την ρωσική πολεμική οικονομία και σίγουρα, όταν θα επιστρέψει η ειρήνη, η Ρωσία», θα πρέπει να κριθεί οικονομικά υπόχρεη «για όλα όσα κατέστρεψε», αντλώντας από τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και το αέριο, πρόσθεσε.

Η διαφορά μεταξύ των δύο βρίσκεται στις λεπτομέρειες, εξήγησε η ερευνήτρια Τεοντόρα Χελιμάκι, που επικαλείται το ζήτημα της αποθήκευσης και της μεταφοράς πυρηνικών όπλων στη Φινλανδία.

Ο Πέκα Χααβίστο δεν θέλει να εγκρίνει κάτι τέτοιο, παρόλο που η χώρα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, πρέπει να συμμετάσχει σε ασκήσεις που σχετίζονται με την πολιτική πυρηνικών όπλων της Συμμαχίας.

Ο Στουμπ, από την πλευρά του, εκτιμά ότι η χώρα δεν πρέπει να αποκλείει «κανένα μέρος» της νατοϊκής πολιτικής της πυρηνικής αποτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψιν την απουσία σημαντικών διαφορών σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, οι ψηφοφόροι θα λάβουν πιθανόν την απόφασή τους με βάση τις πολιτικές τους προτιμήσεις, εκτίμησε ο Μάτι Πέσου, ο ερευνητής του φινλανδικού ινστιτούτου διεθνών υποθέσεων.

«Ο φιλελευθερισμός του Στουμπ συνδέεται με τους οργανισμούς και τις αξίες της Δύσης, ενώ ο Χααβίστο επικεντρώνεται περισσότερο στη διεθνή πλευρά: Τα Ηνωμένα Έθνη, την ειρήνη, την ανάπτυξη», εξηγεί, σημειώνοντας ότι ο πρώτος είναι πιο «ανοικτός και σύγχρονος» ενώ ο δεύτερος πιο «παραδοσιακός και συγκρατημένος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.