Μέσα στον απόηχο φημών και σκανδάλων για τη βασίλισσα Λετίθια, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας έδωσε στη δημοσιότητα την χριστουγεννιάτικη κάρτα της για το 2023.

Είναι ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, όπου το βασιλικό ζεύγος ποζάρει μαζί με τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την 16χρονη Ινφάντα Σοφία.

Τραβήχτηκε στις 31 Οκτωβρίου στα γενέθλια - ορόσημο της πρωτότοκης κόρης του ζευγαριού και διαδόχου του θρόνου, η οποία ορκίστηκε πίστη στο Ισπανικό Σύνταγμα και έλαβε το μενταγιόν του Βασιλικού και Διακεκριμένου Ισπανικού Τάγματος του Carlos ΙΙΙ μέσα σ' ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από τα μέλη του κοινοβουλίου.

«Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέος έτος 2024. Το ευχόμαστε με όλη μας την αγάπη», γράφει χαρακτηριστικά η κάρτα στα αγγλικά και στα ισπανικά ενώ έχει τις υπογραφές και των τεσσάρων μελών.

Στη φωτογραφία, η Λετίθια φορά ένα μπλε φόρεμα Carolina Herrera και αξεσουάρ του διάσημου οίκου Bulgari ενώ η διάδοχος του θρόνου ένα λευκό κοστούμι Sastrería Serna. Όπως αναφέρει η Daily Mail η τετραμελής ισπανική οικογένεια φαίνεται πιο δυνατή από ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

