Πολωνός ακροδεξιός βουλευτής έσβησε την εβραϊκή μενόρα μέσα στο κοινοβούλιο - «Είναι σατανική» (βίντεο) 

Ο νέος φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, καταδίκασε το γεγονός: «Είναι ντροπή, δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ» 

μενορα χανουκα

Ο νέος φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ορκίσθηκε σήμερα ενώπιον του προέδρου της χώρας, σε μια μεταβίβαση της εξουσίας η οποία σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή έπειτα από οκτώ χρόνια εθνικιστικής διακυβέρνησης.

Ενώ η ΕΕ χαιρέτησε αυτή την ημέρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η άλλη όψης της πολωνικής βουλής: η κίνηση του ακροδεξιού βουλευτή του κόμματος «Συνομοσπονδία»,Γκρέγκορζ Μπράουν, ο οποίος έσβησε με πυροσβεστήρα την εβραϊκή μενορά που είχε ανάψει για την γιορτή του Χανουκά, με πυροσβεστήρα, στον προθάλαμο του κοινοβουλίου της Πολωνίας.

Στη συνέχεια ο Μπράουν μπήκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων, ανέβηκε στο βήμα και αποκάλεσε «σατανική» τη μενορά, λέγοντας  ότι «αποκατέστησε την ομαλότητα» και  έφυγε από το κοινοβούλιο αφού αντάλλαξε χειραψία με άλλους ακροδεξιούς βουλευτές.

Grzegorz Braun

Ο Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε την ενέργεια του ακροδεξιού βουλευτή λέγοντας: «συνέβη κάτι το απαράδεκτο, που δεν θα πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Είναι ντροπή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σίμον Χολόβνια, απέκλεισε από τη συνεδρίαση τον Μπράουν και είπε ότι θα ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές. «Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό (…) όσο είμαι εγώ πρόεδρος του κοινοβουλίου», τόνισε. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πολωνία ακροδεξιά αντισημιτισμός
