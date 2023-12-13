Ένας 20χρονος έχασε το πόδι του όταν καρχαρίας του επιτέθηκε στα ανοιχτά ακτής στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Ο Ματέο Μαριότι, που σπουδάζει θαλάσσια βιολογία, κατάφερε να σωθεί χάρη στον φίλο του Τομάζο Αγκόστι ο οποίος τον τράβηξε στη στεριά και προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Ο 20χρονος λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση που δέχτηκε τράβηξε βίντεο και το δημοσίευσε στα social media καθώς νόμιζε ότι ζούσε τις τελευταίες του στιγμές.

Στο βίντεο ο Μαριότι φαίνεται να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια ενώ η θάλασσα βάφεται κόκκινη από το δάγκωμα του καρχαρία.

Ο ίδιος πάντως παρά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του κάτω από το γόνατο στον οποίο προχώρησαν οι γιατροί, βρίσκεται σε καλή κατάσταση οπως φαίνεται σε ανάρτησή του στο Instagram με την οποία ευχαρίστησε συγγενείς, φίλους και followers για την στήριξή τους.

«Τράβηξα αυτό το βίντεο μετά το τελευταίο δάγκωμα. Ήθελα να πω αντίο. Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μετά την επίθεση από αυτό το τέρας. Έχασα αρκετό αίμα και δεν ξέρω τι θα κάνουν με το πόδι, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Είστε οι ήρωές μου, μου δώσατε δύναμη να προχωρήσω με τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Το μόνο μου όνειρο είναι να σας δω ξανά. Συγγνώμη που δεν απαντώ σε όλους, αλλά είμαι πολύ κουρασμένος και το κεφάλι μου πονάει» έγραψε ο 20χρονος ενώ πρόσθεσε για τον φίλο του που τον έσωσε: «Σου χρωστάω τη ζωή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.