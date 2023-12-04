Λετίθια: Ισπανικά μέσα ισχυρίζονται ότι η βασίλισσα είχε δεσμό με τον πρώην κουνιάδο της

Ο πρώην κουνιάδος της βασίλισσας Λετίθια ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με τη βασίλισσα πριν παντρευτεί την αδελφή της, καθώς μοιράστηκε μια εικόνα ως απόδειξη του ειδυλλίου τους!

Ο 53χρονος Jaime Del Burgo, όπως γράφει η «Daily Mail», ο οποίος σήμερα ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέβαλε πρόσφατα σε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για την Ισπανίδα βασίλισσα, όπου ισχυρίζεται ότι εξακολουθούσαν να έχουν ρομαντική σχέση μετά τον γάμο της με τον βασιλιά Φελίπε, το 2004.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έβγαινε με τη Λετίθια όταν εκείνη γνώρισε τον βασιλιά Φελίπε, μοιράστηκε μια selfie, που τράβηξε η βασίλισσα σε έναν καθρέφτη, ως απόδειξη της σχέσης τους.

Oh dear.



"Queen Letizia's ex-brother-in-law sensationally claims royal had affair with him before he married her sister - and shares selfie he says pregnant monarch sent him to 'confess her love'"https://t.co/9k76z97Ybk — Jerseydeanne (@jerseydeanne) December 4, 2023

Δίπλα στην εικόνα, ο ίδιος πληκτρολόγησε ένα μήνυμα που ισχυρίζεται ότι του έστειλε η Ισπανίδα βασίλισσα. «Αγάπη μου. Φοράω την πασμίνα σου. Το αισθάνομαι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με προστατεύτει. Μετράω τις ώρες για να ειδωθούμε ξανά. Σε αγαπάω. Δικιά σου».

Ωστόσο, όταν η ανάρτηση έγινε αντιληπτή από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Jaime Del Burgo τη διέγραψε, ενώ το ίδιο έκανε και για όλο το περιεχόμενο του λογαριασμού του στο Χ.

Ο ίδιος εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι ήταν έτοιμος να παντρευτεί τη Λετίθια το 2004, ενώ αυτή ήταν ακόμα δημοσιογράφος. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, ο Jaime Del Burgo θα έκανε την πρόταση σε δείπνο με τη Λετίθια στο ξενοδοχείο Ritz στη Μαδρίτη αλλά σε εκείνο το ραντεβού η -μετέπειτα- βασίλισσα της Ισπανίας φέρεται να του είπε ότι είχε γνωρίσει έναν άνδρα (τον Φελίπε), ο οποίος θα της άλλαζε τη ζωή. Οι ισχυρισμοί του αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο ίδιος στο παρελθόν έχει απειλήσει να αποκαλύψει τα... υποτιθέμενα μυστικά της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.

Πηγή: skai.gr

