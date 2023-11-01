Η Χιλή ανακαλεί για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως η χώρα του ανακαλεί τον πρέσβη της στο Ισραήλ, Χόρχε Καρβαχάλ, στο Σαντιάγο για διαβουλεύσεις, έπειτα από τις «απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χιλή καταδικάζει σθεναρά και παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις» στον παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε ο κ. Μπόριτς σε ανάρτησή του στο X (το πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

