Νιγηρία: 17 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

Επίθεση που φέρονται να διέπραξαν τζιχαντιστές συνδεόμενοι με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους σε χωριό της βορειοανατολικής Νιγηρίας, κάτοικοι του οποίου αρνήθηκαν να τούς πληρώσουν φόρο, ενημέρωσαν χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο παραστρατιωτική οργάνωση και ντόπιος.

Μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) έκαναν έφοδο στο απομονωμένο χωριό Καγιάγια, στην πολιτεία Γιόμπε, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Νταματούρου, την πολιτειακή πρωτεύουσα, κατά τις πηγές αυτές.

«Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στο χωριό περί τις 20:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας) με εκρηκτικά και όπλα», δήλωσε ο Γκρέμα Μπουκάρ, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης.

«Κατόπιν άνοιξαν πυρ εναντίον κατοίκων που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους πέντε», πρόσθεσε ο κ. Μπουκάρ.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε αντίποινα για την άρνηση χωρικών να πληρώσουν στους τζιχαντιστές φόρο που απαιτούν για κάθε ζώο, εξήγησε ο Αμπουμπακάρ Αντάμου, άλλο μέλος της ίδιας παραστρατιωτικής ομάδας, που έδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Σε απομονωμένες περιοχές της Νιγηρίας, τζιχαντιστικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις ζητούν συχνά «φόρους» από τις κοινότητες για να εδραιώσουν τον έλεγχό τους και για να εξασφαλίσουν κεφάλαια.

Τα τελευταία δυο χρόνια τζιχαντιστές έχουν διαπράξει επιθέσεις εκτός των ιστορικών προπυργίων τους, στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας Μπόρνο.

Η πολιτεία Γιόμπε, που γειτονεύει με την Μπόρνο, πληρώνει βαρύ τίμημα, υφίσταται συχνές πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον χωριών, στρατιωτικών βάσεων, σχολείων και αγορών, καθώς και μαζικές απαγωγές.

Η δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων και οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας για την καταστολή τους από το 2009 στη Νιγηρία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους κι έχουν εκτοπίσει βίαια άλλους περίπου δυο εκατομμύρια κατοίκους στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

