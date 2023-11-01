Η Κολομβία ανακαλεί για διαβουλεύσεις την πρέσβη της στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ανακαλεί την πρέσβη της χώρας του στο Ισραήλ, Μαργαρίτα Μανχάρες, στην Μπογοτά για διαβουλεύσεις, καταγγέλλοντας τη «σφαγή του παλαιστινιακού λαού» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αποφάσισα να ανακαλέσω τον πρεσβευτή μας στο Ισραήλ. Αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού δεν μπορούμε να είμαστε εκεί», υπογράμμισε ο κ. Πέτρο σε ανάρτησή του στο X (το πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

