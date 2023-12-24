Η Χαμάς ζητεί διεθνή έρευνα για «εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες» που καταγγέλλει ότι διέπραξε το Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ζήτησε χθες Σάββατο να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τις «εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίας» που κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό πως διέπραξε στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι κατέγραψε τουλάχιστον 137 τέτοιες υποθέσεις από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, στην εξουσία στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, ανέφερε πως συγκέντρωσε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες «ο ισραηλινός στρατός κατοχής προχώρησε σε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες 137 παλαιστινίων αμάχων στην πόλη της Γάζας και σε τομείς του βορρά».

Η Χαμάς κατηγόρησε ιδίως τον ισραηλινό στρατό πως «άνοιξε μεγάλο λάκκο στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας κι έβαλε μέσα δεκάδες πολίτες που αιχμαλώτισε, προτού τους εκτελέσει τουφεκίζοντάς τους και παραχώσει τον λάκκο με μπουλντόζες». Δεν διευκρίνισε πότε.

Κάλεσε να δημιουργηθούν «διεθνείς ομάδες για ερευνήσουν τα εγκλήματα της κατοχής και τις εκτελέσεις της με συνοπτικές διαδικασίες».

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις κατηγορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Όταν επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό, εκπρόσωπός του Τσαχάλ ανέφερε πως «δεν είναι ενήμερος» για το συμβάν. «Με πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, θα μπορούσαμε να το δούμε πιο καθαρά», πρόσθεσε.

Η «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» έχει αποδείξει πως «δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αλήθεια ή στην ακρίβεια», κατά την ίδια πηγή.

Νωρίτερα χθες, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ Κίντρα δήλωσε πως δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι «εκτελέστηκαν» αυτή την εβδομάδα, πολλοί στη μέση του δρόμου, κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν απάντησε συγκεκριμένα στις κατηγορίες για εκτελέσεις αμάχων.

Διαβεβαίωσε πάντως πως τα πλήγματά του «εναντίον στρατιωτικών στόχων» συμμορφώνονται προς «τους κανόνες του διεθνούς δικαίου» και διεξάγονται αφού αξιολογηθεί ότι «οι ζημιές από ατύχημα σε πολίτες και σε πολιτικές υποδομές δεν θα είναι υπερβολικές, σε σύγκριση με το στρατιωτικό πλεονέκτημα που αναμένεται ως αποτέλεσμα της επίθεσης».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε την Τετάρτη το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα για την «πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου» από τον ισραηλινό στρατό, αφού έλαβε «ανησυχητικές πληροφορίες» για τον θάνατο «11 άοπλων Παλαιστίνιων» στην πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ απάντησε ότι η κατηγορία αυτή είναι «αβάσιμη και αναληθής».

Τουλάχιστον 20.258 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της επίθεσης του ισραηλινού στρατού, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση μελών του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με περίπου 1.140 νεκρούς, η πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

