Ο Μπάιντεν ζητά από τον Νετανιάχου να «προστατεύσει» τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε χθες Σάββατο τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «προστατεύσει» τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του, σημειώνει δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου έπειτα από συνδιάλεξη των δύο ανδρών.

«Ο πρόεδρος υπογράμμισε την κρίσιμη ανάγκη να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων όσων υποστηρίζουν την επιχείρηση διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, και τη σημασία που έχει να επιτρέπεται στους αμάχους να φεύγουν με ασφάλεια από περιοχές όπου συνεχίζουν να εκτυλίσσονται μάχες», αναφέρει η ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΠΑ.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέφερε ότι δεν ζήτησε από τον κ. Νετανιάχου την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση που τήρησαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος προφανώς στο ψήφισμα που εγκρίθηκε χθες και αφορούσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου «ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ισράηλ θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

