Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας τη Λωρίδα της Γάζας, σχολιάζοντας ότι είναι ένα «ανεπαρκές βήμα» για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών στον θύλακα.

«Τις προηγούμενες πέντε ημέρες η κυβέρνηση των ΗΠΑ εργάστηκε σκληρά για να αφαιρέσει από το ψήφισμα την ουσία του και να παρουσιάσει αυτήν την αδύναμη εκδοχή (…) Αψηφά τη βούληση της διεθνούς κοινότητας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον του ανυπεράσπιστου παλαιστινιακού λαού μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Με 13 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχές το ψήφισμα τελικά πέρασε. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ήταν οι δύο χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία.

Μετά την απόρριψη του ψηφίσματος από τις ΗΠΑ στην προηγούμενη συνεδρίαση, το κείμενο αναδιαμορφώθηκε με σκοπό να ενσωματωθεί και η Ουάσιγκτον, αφαιρώντας την έκκληση για επείγουσα και βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών. Αντίθετα, ζητά τη δημιουργία συνθηκών για κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.