Πεντάγωνο: Ιαπωνικό δεξαμενόπλοιο επλήγη ανοικτά της Ινδίας από drone «του Ιράν»

Χημικό δεξαμενόπλοιο ιαπωνικής ναυτιλιακής εταιρείας επλήγη χθες Σάββατο σε θαλάσσια περιοχή 370 χιλιόμετρα ανοικτά της Ινδίας από «drone εφόδου μιας κατεύθυνσης» σταλμένο «από το Ιράν», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση, που έγινε στις 10:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 08:00 ώρα Ελλάδας) δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε, πρόσθεσε το Πεντάγωνο, κατά το οποίο ο αμερικανικός στρατός «παραμένει σε επικοινωνία με το πλοίο καθώς συνεχίζει την πορεία του προς προορισμό στην Ινδία».

Το πλοίο, το Chem Pluto, υπό σημαία Λιβερίας, το διαχειρίζεται ολλανδική εταιρεία, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν βρισκόταν κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή όπου έπλεε το δεξαμενόπλοιο και δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση.

Οι αρχές της Ινδίας ανέφεραν πως κινητοποιήθηκαν έπειτα από έκκληση για βοήθεια. Στρατιωτικό «αεροσκάφος εστάλη στην περιοχή», όπου διαπίστωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμά του ήταν «ασφαλή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του ινδικού πολεμικού ναυτικού.

«Πολεμικό πλοίο του ινδικού πολεμικού ναυτικού εστάλη επίσης επιτόπου για να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια», πρόσθεσε.

Το συμβάν καταγράφεται με φόντο το κύμα επιθέσεων εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης με drones και πυραύλους, που απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ροή του διεθνούς εμπορίου. Οι κυριότερες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών ανέστειλαν τις διελεύσεις από το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, που χωρίζει την Αραβική Χερσόνησο από την Αφρική.

Οι αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, θεωρείται πως αποτελούν μέρος του «άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, στον οποίο ανήκουν επίσης και άλλες ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, όπως η παλαιστινιακή Χαμάς ή η λιβανική Χεζμπολά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.