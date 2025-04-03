Η Χαμάς αποφάσισε να μην απαντήσεi στην αντιπρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας ότι αντ' αυτού είναι προσηλωμένη στο σχέδιο των μεσολαβητών.

Το Ισραήλ είπε στις 29 Μαρτίου ότι διαβίβασε στους μεσολαβητές μια αντιπρόταση σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ, αφού η Χαμάς συμφώνησε σε μια πρόταση που έλαβε από τους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και Κατάρ.

Η πρόταση των μεσολαβητών ήταν μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 17ης Ιανουαρίου, το οποίο θα επεκτείνει την εκεχειρία για 50 ακόμη ημέρες.

Οι διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη φάση κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη της περιόδου των 50 ημερών, όπως αναφέρεται στο αντίγραφο.

Η πρόταση περιελάμβανε την απελευθέρωση του 21χρονου στρατιώτη του ισραηλινού στρατού, Ένταν Αλεξάντερ, που κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ, την πρώτη ημέρα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει επίσης τέσσερις Ισραηλινούς ομήρους, με έναν όμηρο να απελευθερώνεται κάθε 10 ημέρες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές και την απελευθέρωση 2.000 από όσους κρατήθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η πρόταση συνεπάγεται επίσης τη διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, το άνοιγμα των περασμάτων για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και το άνοιγμα εκ νέου του διαδρόμου Netzarim για να επιτραπεί η είσοδος αυτοκινήτων από το νότο προς το βορρά και αντίστροφα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στις 19 Μαρτίου ότι οι δυνάμεις του πήραν εκ νέου τον έλεγχο στο κέντρο του διαδρόμου Netzarim, που διχοτομεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου μετά από 15 μήνες πολέμου και περιελάμβανε διακοπή των συγκρούσεων, απελευθέρωση ορισμένων από τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και απελευθέρωση ορισμένων Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Ωστόσο, το Ισραήλ δήλωσε στις 19 Μαρτίου ότι οι δυνάμεις του επανέλαβαν χερσαίες επιχειρήσεις στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας. Ανακοίνωσε επίσης μεγάλη επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα την Τετάρτη, λέγοντας ότι μεγάλες περιοχές του θύλακα θα καταληφθούν και θα προστεθούν στις ζώνες ασφαλείας του, συνοδευόμενες από μεγάλης κλίμακας εκκενώσεις του πληθυσμού.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας τριών φάσεων έχει ως στόχο να επικεντρωθεί στις συμφωνίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Η Χαμάς λέει ότι οποιεσδήποτε προτάσεις πρέπει να επιτρέπουν την έναρξη της δεύτερης φάσης, ενώ το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επεκτείνει την πρώτη φάση των 42 ημερών.

Περισσότεροι από 50.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του αφού χιλιάδες ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν 251 ως ομήρους, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.