Συγκλονίζουν τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως συναρτήσει της τελευταίας γυναικοκτονίας που έγινε γνωστή στη χώρα μας και σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γείτονες άκουγαν φωνές καθώς η 39χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, καλούσε σε βοήθεια, ωστόσο στη συνέχεια επικράτησε νεκρική σιγή...

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, μόλις έλαβαν ειδοποίηση για τις φωνές της άτυχης γυναίκας. Έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα, όπου αντίκρισα τον 41χρονο σύζυγο να τους ανοίγει την πόρτα γεμάτος αίματα. Η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους και δολοφονήθηκε ενώ τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο αριστερό χέρι της φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής που την εξέτασε.

Ο 41χρονος ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Ο δράστης, στην εκδοχή που παρουσίασε στους αστυνομικούς για την άγρια γυναικοκτονία, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ακολούθησε πάλη μεταξύ τους και έφτασαν τα πράγματα στο σημείο που έφτασαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα.

Από τη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο ιατροδικαστής.

Ο 41 ετών δράστης ήταν βοηθός λογιστή ενώ η γυναίκα εργαζόταν σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Η 39χρονη του είχε ζητήσει να χωρίσουν εδώ και ένα χρόνο.

Ακούγονταν γενικά καβγάδες αλλά δεν είχε γίνει καμία επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ένοικος ανέφερε ότι την είχε ακούσει στο παρελθόν να φωνάζει «αν με ξανά χτυπήσεις με τη ζώνη θα καλέσω την αστυνομία».

Πάντως, σύμφωνα με τις αναφορές των κατοίκων και περιοίκων, ο 41ετων δράστης στις κοινωνικές του συναναστροφές λένε πως ήταν πολύ ήσυχο παιδί, ευγενικό και μάλιστα μιλούσε έξω με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του. Χθες το πρωί είχαν πάει για μπάνιο με τα παιδιά…«φαίνονταν μια χαρά» ανέφεραν οι κάτοικοι.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες διεπράχθη η ανθρωποκτονία.

Πηγή: skai.gr

