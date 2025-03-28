Παλαιστινιακές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενες στη Χαμάς έκαναν λόγο για συνομιλίες χθες Πέμπτη στη Ντόχα ανάμεσα στο κίνημα και μεσολαβητές, αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, για την πιθανή επανέναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ταυτόχρονης απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων στον θύλακο και αποφυλάκισης παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Υπήρξε «συνάντηση χθες βράδυ «ανάμεσα στην αιγυπτιακή αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις στη Ντόχα και αντιπροσωπεία της Χαμάς» με σκοπό να ξαναρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, είπε μια πηγή υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς δεν είχε λάβει έγκριση να εκφραστεί δημόσια για το ζήτημα.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης μεσολαβητές του Κατάρ, διευκρίνισε η πηγή.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πιθανότητα να εφαρμοστεί ανακωχή κατά το Έιντ αλ Φιτρ, τη μουσουλμανική γιορτή για το τέλος του ραμαζανιού, που μπορεί να συμπέσει με το εβραϊκό Πάσχα (12η-19η Απριλίου), καθώς και να αρχίσει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια, πάντα κατά την πηγή αυτή.

«Οι μεσολαβητές διεξάγουν εντατικές συνομιλίες με όλα τα μέρη» για να τεθεί εκ νέου σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός «και να προχωρήσουμε προς τη δεύτερη φάση» της συμφωνίας, συμπλήρωσε τονίζοντας πως η Χαμάς έχει εκφράσει τη βούλησή της να απαντήσει «θετικά» σε κάθε πρόταση που θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες.

Δεύτερη παλαιστινιακή πηγή, επιβεβαιώνοντας πως έγινε συνάντηση, υπογράμμισε πως δεν υπήρξε «καμιά» σημαντική πρόοδος ως αυτό στο στάδιο.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ, στις οποίες μεσολαβούν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ, προκειμένου να παραταθεί η εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή 19η Ιανουαρίου, βρίσκονταν σε αδιέξοδο μετά τη λήξη την 1η Μαρτίου της πρώτης φάσης, χάρη στην οποία επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι —8 σε φέρετρα— και σε αντάλλαγμα αποφυλακίστηκαν κάπου 1.800 παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η ανακωχή τερματίστηκε τη 18η Μαρτίου, με την επανέναρξη ισραηλινών μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, που ακολουθήθηκαν από χερσαίες επιχειρήσεις. Ο στρατός ανέπτυξε ξανά μονάδες σε τομείς από όπου τις είχε αποσύρει κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Al Qahera News, μέσο ενημέρωσης που γενικά θεωρείται πως έχει στενή σχέση με το αιγυπτιακό κράτος, οι μεσολαβητές επιδιώκουν να «εξασφαλίσουν την απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων στο πλαίσιο μεταβατικής φάσης».

Οι συνομιλίες αναμενόταν επίσης να θίξουν «την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας» και την «προετοιμασία για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», πάντα σύμφωνα με το δίκτυο.

Προχθές Τετάρτη ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε να διατάξει να καταληφθούν κι άλλοι τομείς της Γάζας αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους τελευταίους ομήρους που απομένουν στα χέρια της.

Το ισλαμιστικό κίνημα προειδοποίησε από την πλευρά του πως οι όμηροι θα επιστρέψουν «μέσα σε φέρετρα» αν το Ισραήλ δεν σταματήσει να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας.

Αφότου ξανάρχισαν οι αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ τουλάχιστον 855 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακο υπό πολιορκία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η επανέναρξή τους έβαλε τέλος στους δυο μήνες ανήσυχης ηρεμίας, ενώ η Χαμάς ξανάρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον της ισραηλινής επικράτειας μερικές ημέρες αργότερα.

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών τόνισαν προχθές Τετάρτη πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τουλάχιστον 142.000 ανθρώπων σε επτά ημέρες, ενώ χθες προειδοποίησαν πως δεν απομένουν τρόφιμα παρά για δυο εβδομάδες στη Γάζα, αφού το Ισραήλ έκλεισε όλες τις διελεύσεις από όπου περνούσε ανθρωπιστική βοήθεια τη 2η Μαρτίου.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023, 58 κρατούνται ακόμη στη Γάζα, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση της Χαμάς είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50.208 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα δεδομένα του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

