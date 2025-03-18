Το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιδρομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας νωρίς την Τρίτη, λέγοντας ότι πλήττει στόχους της Χαμάς στη σκληρότερη επίθεσή της από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Ιανουάριο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι διέταξε τα χτυπήματα λόγω έλλειψης προόδου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας. Δεν έκανε σαφές εάν η επιχείρηση ήταν μια τακτική πίεσης, ή αν ο πόλεμος των 17 μηνών συνεχίζεται.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING: The ceasefire in Gaza has collapsed and is over.



Israeli PM Netanyahu's office announce the resumption of military operation in Gaza.



Israel is currently bombing Gaza, with multiple airstrikes reported across the entire Strip. Initial reports indicate a large…

Το Ισραήλ είπε ότι πραγματοποίησε «εκτεταμένα πλήγματα» κατά της Χαμάς στη Γάζα. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας δήλωσαν νωρίς την Τρίτη ότι «αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν εκτεταμένες επιδρομές σε τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

GAZA RIGHT NOW



ISRAEL IS A TERRORIST STATE!

Πρόκειται για τα πιο εκτεταμένα πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σπίτια, τζαμιά, σχολεία, καταφύγια και σκηνές προσφύγων στη Γάζα.

Η Πολιτική Άμυνα στη Γάζα είπε ότι αρκετοί άνθρωποι «παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια σπιτιών που βομβαρδίστηκαν σε διάφορες περιοχές» του θύλακα. Τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν πλήγματα σε πολλές τοποθεσίες.

Στο κέντρο της Γάζας, περισσότεροι από 70 τραυματίες έχουν φτάσει στο νοσοκομείο Al-Awda μετά από χτυπήματα σε σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έγιναν επίσης πλήγματα στον βορρά - στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού και πρόσθεσε ότι στην πόλη της Γάζας, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός φέρονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο Χαλίλ αλ Ντακράν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:



Israel has ended the ceasefire in Gaza and is bombing across the Strip, targeting tents, schools, and displacement shelters.



Civil Defense in the Gaza Strip: More than 15 martyrs and a number of wounded as a result of more than 35 Israeli raids.



8 Palestinians,…

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς διέταξαν την επιχείρηση, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι αρνείται «επανειλημμένα» να απελευθερώσει ομήρους και απέρριψε προσφορές μεσολάβησης.

«Με έγκριση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, ο Ισραηλινός Στρατός επιτίθεται επί του παρόντος εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την επίτευξη των πολεμικών στόχων όπως καθορίζονται από το πολιτικό κλιμάκιο, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των ομήρων μας - ζωντανών και νεκρών», ανέφερε ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

«Από εδώ και στο εξής, το Ισραήλ θα ενεργεί εναντίον της Χαμάς με αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη».

💔🇵🇸 Children and civilians are being MURDERED RIGHT NOW in Gaza!

«Επίθεση» εναντίον αμάχων καταγγέλλει η Χαμάς

Ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα υπό πολιορκία.

Ο Ταχέρ Νούνου, στέλεχος της Χαμάς, επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις. «Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μια ηθική δοκιμασία: είτε επιτρέπει την επιστροφή των εγκλημάτων που διέπραξε ο στρατός κατοχής είτε επιβάλλει τη δέσμευση για τον τερματισμό της επιθετικότητας και του πολέμου εναντίον αθώων ανθρώπων στη Γάζα», είπε.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:



In less than an hour, initial reports of more than 45 martyrs and 150 wounded in Israel's airstrikes on the Gaza Strip following its decision to end the ceasefire.



Israel is bombing across Gaza, targeting tents, schools, and displacement shelters.

Διαβούλευση Ισραήλ - ΗΠΑ

Είχε υπάρξει διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ σεε παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Οι εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ έρχονται εν μέσω πρόσθετων αναφορών για επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πολλαπλά ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιούν πλήγματα κατά των Χούτι της Υεμένης στη Σαναά.

