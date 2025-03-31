Την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει χωρίς σταματημό τη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε χθες Κυριακή η Χαμάς να «καταθέσει τα όπλα», υποσχόμενος πως κατόπιν θα επιτραπεί στους ηγέτες του κινήματος να φύγουν από τον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Η εύθραυστη ανακωχή, που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, κατέρρευσε την 18η Μαρτίου, όταν το Ισραήλ ξανάρχισε μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που ακολουθήθηκαν από χερσαίες επιχειρήσεις,

Τόσο η Χαμάς, όσο και το Ισραήλ έκαναν γνωστό προχθές πως έλαβαν νέα πρόταση για ανακωχή από τους μεσολαβητές -Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ-, που προβλέπει να επανέλθει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός και να απελευθερωθούν όμηροι που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 και παραμένουν στην αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς στη Γάζα, η στρατιωτική πίεση φέρνει αποτέλεσμα Μπορούμε να δούμε να εμφανίζονται ρήγματα», έκρινε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου χθες.

«Η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα. Οι ηγέτες της (κατόπιν) θα επιτραπεί να φύγουν», επέμεινε.

Προχθές ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε ότι το κίνημά του ενέκρινε νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές και κάλεσε το Ισραήλ να τη δεχτεί επίσης.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «τα όπλα της αντίστασης» παραμένουν «κόκκινη γραμμή».

Το Ισραήλ από την πλευρά του επιβεβαίωσε μόνο πως έλαβε την πρόταση, υπογραμμίζοντας πως θα προχωρήσει στην υποβολή αντιπρότασης, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξασφαλίστηκε από τους μεσολαβητές έπειτα από μήνες δύσκολων έμμεσων διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες για τη συνέχεια της συμφωνίας δεν επέτρεψαν να γεφυρωθούν τα χάσματα ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 58 κρατούνται ακόμη στη Γάζα, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 50.277 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

