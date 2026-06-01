Ο Πεζεσκιάν ζητά αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν και διαψεύδει ότι παραιτείται

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τάχθηκε χθες Κυριακή υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Τόνισε πως όλες οι κοινωνικές ομάδες, οικονομικοί φορείς και επιστήμονες, καθώς και το ευρύτερο κοινό θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στο Ιράν όπου, εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι αρμόδιοι οφείλουν να σταθούν στο πλευρό τους και να εργαστούν για την επίλυση των προβλημάτων, είπε ο ιρανός πρόεδρος.

Το Ιράν έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη αντιμέτωπο με ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω εκτεταμένης δυσαρέσκειας για το αυταρχικό καθεστώς. Οι πιο πρόσφατες, στις αρχές του έτους, εξελίχθηκαν στις σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Οι ιρανικές αρχές τις κατέστειλαν βίαια και χιλιάδες διαδηλωτές εκτιμάται πως βρήκαν τον θάνατο.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι ο πρόεδρος υπέβαλε την παραίτησή του στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογραμμίζοντας ότι ο Πεζεσκιάν δεν θα σταματήσει να υπηρετεί τον ιρανικό λαό.

Ο Πεζεσκιάν απηύθυνε επίσης έκκληση στους πολίτες για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, καθώς το Ιράν πασχίζει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Εάν το Ιράν δεν καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, προειδοποίησε. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίσουν την πραγματικότητα, τις απαιτήσεις και το κόστος της αντίστασης, ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

