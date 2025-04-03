Το Ουισκόνσιν έριξε «μαύρο» στον Μασκ και έδειξε ότι η ψήφος δεν έχει τίμημα

της Patricia Lopez

Στο Ουισκόνσιν, μια βαθιά πολωμένη πολιτεία, όπου οι εκλογές κρίνονται συχνά σε μερικές ψήφους, η φιλελεύθερη δικαστής Σούζαν Κρόφορντ σημείωσε μια συντριπτική νίκη απέναντι στον συντηρητικό δικαστή Μπραντ Σίμελ, τρομάζοντας τον κόσμο του MAGA.

Κι αυτό γιατί ο Σίμελ είχε την υποστήριξη δύο εκ των σημαντικότερων προσώπων της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής σκηνής: του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, η μη αιρετή θέση του οποίου στο πλευρό του Τραμπ, του έχει παραχωρήσει τεράστια εξουσία.

Με καταμετρημένο το 98% των ψήφων το πρωί της Τετάρτης, η Κρόφορντ προηγείτο του Σίμελ με 10 ποσοστιαίες μονάδες - κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ κέρδισε την εν λόγω πολιτεία το περασμένο φθινόπωρο με διαφορά μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Ίσως τελικά, αυτή η σχέση του Σίμελ με τον Τραμπ και τον Μασκ να αποτέλεσε περισσότερο «βαρίδι» παρά πλεονέκτημα για τον συντηρητικό δικαστή.

Και κυρίως ο Μασκ, ο οποίος διέπραξε ένα βαρύτατο για την πολιτική παράπτωμα: επισκίασε τον υποψήφιο για τη θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο και άθελά του μετέτρεψε τη διαδικασία σε δημοψήφισμα για τον ίδιο. Ο Μασκ στήριξε με περίπου 20 εκατ. δολάρια την καμπάνια του Σίμελ, συμβάλλοντας στο να αποτελέσει η εν λόγω εκλογική διαδικασία δικαστικού λειτουργού την πλέον δαπανηρή στην ιστορία των ΗΠΑ, το κόστος της οποίας ενδεχομένως ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια.

Ο Μασκ εκθείαζε συνεχώς τον Σίμελ στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα, εμφατικά, ότι το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας θα καθόριζε «τη μοίρα της ανθρωπότητας».

Κι αυτό σε μια περίοδο ραγδαίας καταβαράθρωσης της δημοφιλίας του Μασκ. Από τότε που ο Τραμπ του ανέθεσε το ανεπίσημο χαρτοφυλάκιο της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, ο Μασκ έχει προβεί σε αθρόες απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων: περίπου 18.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ζουν στο Ουισκόνσιν.

Ο Μασκ έχει περικόψει επίσης ομοσπονδιακά προγράμματα ζωτικής σημασίας για τους αγρότες του Ουισκόνσιν, έχει άρει τις επιχορηγήσεις για έρευνας που ελάμβαναν πολλά πανεπιστήμια της πολιτείας και έχει απειλήσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, από το οποίο εξαρτώνται περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο κάτοικοι του Ουισκόνσιν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ψηφοφόροι δύσκολα θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για τη δυσαρέσκεια που τους προκάλεσε η αδέξια προσπάθεια του Μασκ να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία του υποψηφίου για το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Μασκ διοργάνωσε μάλιστα συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου εμφανίστηκε φορώντας το παραδοσιακό καπέλο σε σχήμα τυριού της πολιτείας και δώρισε δύο επιταγές του 1 εκατ. δολαρίων στους ψηφοφόρους, σε μια προσπάθεια φαινομενικά να τους δελεάσει να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, ενώ πρόσφερε στους κατοίκους της πολιτείας χρήματα προκειμένου να αναρτήσουν φωτογραφίες τους με το σύνθημα «Ψήφος στον Σίμελ».

Η Κρόφορντ σχολίασε τις πρακτικές αυτές του Μασκ στη νικητήρια ομιλίας της, σημειώνοντας: «Σήμερα οι κάτοικοι του Ουισκόνσιν απέτρεψαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη δημοκρατία μας, στις δίκαιες εκλογές και στο Ανώτατο Δικαστήριό μας. Και το Ουισκόνσιν όρθωσε ανάστημα και διακήρυξε ότι η δικαιοσύνη δεν έχει τίμημα, ότι τα δικαστήριά μας δεν είναι προς πώληση».

Η εκλογή δικαστή στο Ουισκόνσιν φαινομενικά δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, ωστόσο η νίκη της Κρόφορντ διατηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ υπό τον έλεγχο των φιλελευθέρων, που διατηρούν την πλειοψηφία διαθέτοντας 4 έδρες έναντι 3 που κατέχουν οι συντηρητικοί.

Παράλληλα, η εκλογή της εξανεμίζει τις ελπίδες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αναδιαμορφρώσουν τους χάρτες εκλογής αντιπροσώπων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο έλεγχος του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τους συντηρητικούς είχε διατηρήσει τους εν λόγω χάρτες αμετάβλητους επί χρόνια, πριν τελικά οι φιλελεύθεροι αποκτήσουν την πλειοψηφία το 2023 και προχωρήσουν στην αναθεώρησή τους ώστε να γίνουν πιο αντιπροσωπευτικοί.

Το δικαστήριο αναμένεται επίσης αργότερα φέτος να εξετάσει την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων στην πολιτεία, που ναι μεν έχει νομοθετηθεί από το 1849 αλλά δεν εφαρμόζεται.

Η νίκη της Κρόφορντ, παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές πιθανότητες που είχε, αποτελεί απόδειξη ότι το χρήμα δεν καθορίζει πάντοτε τον νικητή. Άλλωστε, δεν ψηφίζει το δολάριο, αλλά οι πολίτες. Και αυτό το μήνυμα, που επιβεβαιώνει τη δύναμη του λαού, ήταν σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ.

Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση. Ο Μασκ έχει αναδείξει τις ευπάθειες που έχει το εκλογικό σύστημα και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η λοταρία του 1 εκατομμυρίου δολαρίων του Μασκ, ένα τέχνασμα που χρησιμοποίησε επίσης στην Πενσυλβάνια το 2024, ισοδυναμεί με συγκαλυμμένη δωροδοκία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποφανθεί κάποιο δικαστήριο ότι παραβιάζει τον εκλογικό νόμο.

Η νομοθεσία του Ουισκόνσιν απαγορεύει ρητά την παροχή στους ψηφοφόρους οποιουδήποτε ανταλλάγματος για την ψήφο τους.

Ωστόσο, όταν ο Γενικός Εισαγγελέας του Ουισκόνσιν, Τζος Κάουλ, προσέφυγε κατά του Μασκ και της πολιτικής επιτροπής του, δεν κατάφερε να οδηγήσει την υπόθεση στο δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ζήτησε την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας για να σταματήσει τη λοταρία, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε χωρίς εξηγήσεις.

Οι πολιτείες θα πρέπει σαφέστατα να θεσπίσουν αυστηρότερους εκλογικούς νόμους. Πρέπει να γίνουν επίσης περισσότερο σαφείς οι νόμοι που απαγορεύουν οποιαδήποτε μορφής δωροδοκία ή παρότρυνση. Τα κενά στη νομοθεσία που επιτρέπουν λοταρίες ή άλλα ανταλλάγματα πρέπει να σφραγιστούν. Το αίτημα για περισσότερη διαφάνεια, με την αποκάλυψη όλων των δωρεών και δαπανών, είναι επιτακτική. Τα δικαστήρια, άλλωστε, υποτίθεται ότι είναι αμερόληπτα.

Οι πολιτείες θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες δεοντολογίας για το δικαστικό σώμα, απαιτώντας από τους δικαστές να απαλλάσσονται από υποθέσεις που αφορούν μεγάλους δωρητές.

Ο Μασκ εν τω μεταξύ, έχει μια υπόθεση που εκκρεμεί στο Ουισκόνσιν, και η οποία αφορά μια προσφυγή του ώστε να επιτραπεί στην Tesla να διαθέτει ιδιόκτητες αντιπροσωπείες στην πολιτεία.

Το αποτέλεσμα της Τρίτης με την εκλογή της Κρόφορντ επιβεβαιώνει τη δύναμη των ψηφοφόρων, αλλά ο κίνδυνος που ελοχεύει από τη δύναμη του χρήματος καραδοκεί. Χωρίς αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, αυξάνονται οι πιθανότητες το χρήμα να επισκιάσει τη βούληση του λαού.

