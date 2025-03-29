Η Χαμάς λέει ότι ενέκρινε νέα πρόταση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενέκρινε μια νέα πρόταση για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που της παρουσίασαν οι μεσολαβητές, προτρέποντας το Ισραήλ να την στηρίξει επίσης, αλλά προειδοποιώντας ότι ο αφοπλισμός της αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Πριν από δύο ημέρες λάβαμε μια πρόταση από τους μεσολαβητές αδελφούς μας της Αιγύπτου και του Κατάρ. Εμείς (…) την εγκρίναμε. Ελπίζουμε ότι η κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ) δεν θα φέρει εμπόδια», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Παράλληλα ωστόσο, προειδοποίησε ότι η οργάνωση του δε θα αφοπλιστεί όσον υπάρχει ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Πηγή: skai.gr

