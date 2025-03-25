Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν απόψε εντολή στους κατοίκους της περιοχής Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν ενόψει βομβαρδισμού που επίκειται εν είδει αντιποίνων για ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του Ισραήλ.

«Προς οποιονδήποτε στην περιοχή Τζαμπάλια, αυτή είναι προειδοποίηση πριν από επικείμενο πλήγμα», έγραψε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, κατηγορώντας «τρομοκρατικές οργανώσεις που επέστρεψαν ξανά σε κατοικημένες περιοχές για να εκτοξεύσουν ρουκέτες» εναντίον του Ισραήλ. Είχε προηγηθεί ανάλογη προειδοποίηση προς τους κατοίκους των πόλεων Μπέιτ Λάχια και Μπέιτ Χανούν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε τρεις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβε την ευθύνη για δύο εξ αυτών και η Χαμάς για την εκτόξευση της τρίτης.

