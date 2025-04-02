Δασμούς-σοκ σε περίπου 60 χώρες «μοίρασε» την Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου» καθώς αλλάζει ριζικά τους κανόνες που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες στο παγκόσμιο εμπόριο, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο συμμάχους και φίλιες χώρες των ΗΠΑ όσο και «εχθρούς» της Αμερικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, πιο συγκεκριμένα, ότι επιβάλει έναν καθολικό βασικό δασμό 10% στα αγαθά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από όλες τις χώρες του πλανήτη με τις οποίες έχει εμπορικές σχέσεις και υψηλότερους δασμούς σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας που θεωρεί ότι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ, κλιμακώνοντας την εμπορική πολιτική του σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτηρίζοντας την απόφασή του ως «διακήρυξη της οικονομικής ανεξαρτησίας» των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ σε μια εμβληματική ομιλία από τον Κήπο των Ρόδων, επέβαλε εκτεταμένους αντισταθμιστικούς δασμούς:

20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση

26% στις εισαγωγές από την Ινδία

25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

24% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία

32% στις εισαγωγές από την Ταϊβάν

10% στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο

46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ

31% στις εισαγωγές από την Ελβετία

49% στις εισαγωγές από την Καμπότζη

32% στις εισαγωγές από την Ινδονησία

34% στις εισαγωγές από την Κίνα

36% στις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη

24% στις εισαγωγές από τη Μαλαισία

30% στις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική

10% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία

37% στις εισαγωγές από το Μπαγκλαντές

10% στις εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη

17% στις εισαγωγές από το Ισραήλ

17% στις εισαγωγές από τις Φιλιππίνες

10% στις εισαγωγές από τη Χιλή

10% στις εισαγωγές από την Αυστραλία

29% στις εισαγωγές από το Πακιστάν

10% στις εισαγωγές από την Τουρκία

44% στις εισαγωγές από τη Σρι Λάνκα

10% στις εισαγωγές από την Κολομβία

Ο Τραμπ τόνισε ότι η πολιτική αυτή θα «βοηθήσει στην ανοικοδόμηση» της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επέβαλε εξατομικευμένους δασμούς σε περίπου 60 χώρες που, κατά τη γνώμη του, είναι οι χειρότεροι εμπορικοί παραβάτες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο δασμός 10% θα τεθεί σε εφαρμογή το πρωί της 5ης Απριλίου και οι επιπλέον δασμοί στις 9 Απριλίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που κλείνει ένα «παράθυρο» που χρησιμοποιούταν για τις εξαγωγές αγαθών χαμηλής αξίας χωρίς δασμούς από την Κίνα, γνωστό ως "de minimis", σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η εντολή αναφέρει ότι ο Τραμπ τερματίζει την απαλλαγή από τους δασμούς για τα προϊόντα που υπόκεινται στη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική και εισάγονται από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ξεκινώντας από τις 12:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (0401 GMT) της 2ας Μαΐου, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης άλλους δασμούς που θα στοχεύουν στους ημιαγωγούς, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ενδεχομένως στα κρίσιμα μέταλλα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Για δεκαετίες, η χώρα μας έχει λεηλατηθεί και καταληστευτεί από φίλους και εχθρούς εξίσου», δήλωσε ο Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

«Τώρα θα χρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σκληροί. Πολύ, πολύ σκληροί έμποροι. Ξέρετε, όταν σκέφτεστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ φιλικοί. Μας κλέβουν. Είναι τόσο λυπηρό να το βλέπεις. Είναι τόσο αξιολύπητο», είπε ο Τραμπ.

«Θα τους χρεώσουμε 20%», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ανακοίνωση των νέων εμπορικών μέτρων, κάλεσε τους ξένους ηγέτες να καταργήσουν τους δικούς τους δασμούς και να αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα.

«Οι δασμοί θα μας φέρουν ανάπτυξη», δήλωσε ο Τραμπ.

Επίσης, ανακοίνωσε δασμοί 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ, οι οποίοι όπως τόνισε θα επεκταθούν σε εισαγωγές ανταλλακτικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών συνολικής αξίας σχεδόν 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δασμοί θα επεκταθούν σε σχεδόν 150 διαφορετικούς κωδικούς ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και σε όλες τις εισαγωγές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων laptop και επιτραπέζιων υπολογιστών, αξίας 138,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Οι δασμοί θα επιβληθούν επίσης σε αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγά, κινητήρες, μπαταρίες λιθίου, καθώς και σε μικρότερα ανταλλακτικά όπως ελαστικά, αμορτισέρ και καλώδια μπουζί.

Επιστρέφει η Χρυσή Εποχή της Αμερικής

Σήμερα είναι η «Ημέρα Απελευθέρωσης» είπε ο Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του, κάτι που, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν εδώ και πολύ καιρό.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που η αμερικανική βιομηχανία «ξαναγεννήθηκε» και η μέρα που η Αμερική «έγινε ξανά πλούσια».

«Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα επιβάλλω αμοιβαίους δασμούς», είπε, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει η Χρυσή Εποχή της Αμερικής.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από «απατεώνες» και έχουν «λεηλατηθεί» από ξένους.

«Οι φορολογούμενοί μας έχουν εξαπατηθεί για περισσότερα από 50 χρόνια, αλλά αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί», πρόσθεσε.

Ακολούθως σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη «διακήρυξη οικονομικής ανεξαρτησίας» των ΗΠΑ.

«Τώρα είναι η σειρά μας να ευημερήσουμε», διακήρυξε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι θέσεις εργασίας και η εγχώρια βιομηχανία θα ανθίσουν εκ νέου στην Αμερική και υποσχέθηκε να «ανοίξει με το ζόρι τις ξένες αγορές».

Αναφέρθηκε στα οφέλη του ισχυρότερου ανταγωνισμού και των χαμηλότερων τιμών για τους καταναλωτές. «Αυτή θα είναι πράγματι η χρυσή εποχή της Αμερικής», επανέλαβε ο Τραμπ.

Υποστήριξε ότι για «δεκαετίες» οι ΗΠΑ μείωναν τους εμπορικούς φραγμούς για τις άλλες χώρες, ενώ αυτές «επέβαλαν τεράστιους δασμούς στα προϊόντα μας». Σε «πολλές περιπτώσεις», τα μη νομισματικά εμπόδια ήταν επαχθέστερα από τα νομισματικά, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τρίτες χώρες για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ και της υιοθέτησης αθέμιτων κανόνων και πρακτικών.

Κρατώντας μια έκθεση του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, τη χαρακτηρίζει «ειλικρινά ενοχλητική όταν τη διαβάζεις».

«Αυτές οι μέρες τελείωσαν», συνέχισε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμό 2,4% στις εισαγόμενες μοτοσικλέτες, πρόσθεσε.

«Εν τω μεταξύ, η Ταϊλάνδη και άλλες χώρες επιβάλλουν πολύ υψηλότερους, όπως 60%. Η Ινδία επιβάλλει 70% και το Βιετνάμ 75%», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, επέκρινε την ΕΕ και τις ασιατικές χώρες για την επιβολή δασμών στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Επανέλαβε δε ότι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται μέτρα «μη νομισματικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πάνω από το 80% των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στη Νότια Κορέα πωλούνται στη Νότια Κορέα, και πάνω από το 90% των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ιαπωνία κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, ενώ τα αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό σε αυτές τις χώρες.

«Η Ford πουλάει ελάχιστα» σε άλλες χώρες, λέει ο Τραμπ, μια ανισορροπία που έχει «αφανίσει» τις αμερικανικές βιομηχανίες.

«Γι’ αυτό, από τα μεσάνυχτα, θα επιβάλουμε δασμό 25% σε όλα τα αυτοκίνητα ξένης κατασκευής», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

