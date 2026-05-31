Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε επιστολή παραίτησης στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρει, σύμφωνα πηγές που επικαλείται, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International.
Στην επιστολή, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου.
Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.