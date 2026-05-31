Iran International: Ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παραίτησης στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Στην επιστολή, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε επιστολή παραίτησης στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρει, σύμφωνα πηγές που επικαλείται, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International.

Στην επιστολή, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης Μασούντ Πεζεσκιάν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Κρίση στη Μέση Ανατολή
