Ο γνωστός Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης Νάνι Μορέτι υπέστη απόψε έμφραγμα και υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο νοσοκομείο της Ρώμης Σαν Καμίλο.

Ο Μορέτι, 71 ετών, βρίσκεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου και η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή.

Ήδη τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ιταλός σκηνοθέτης είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Στη συνέχεια, όμως, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του είχε ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, που είχαν ανησυχήσει, λέγοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είχε βελτιωθεί.

