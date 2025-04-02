Εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε με έντονο τρόπο χθες Τρίτη τον ισχυρισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ πως υπάρχουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων για τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας «για μακρό χρονικό διάστημα».

Η αρχή του ισραηλινού στρατού για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις (COGAT) υποστήριξε νωρίτερα χθες μέσω X ότι τα αποθέματα τροφίμων για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας είναι «αρκετή για μακρό χρονικό διάστημα», αν «η Χαμάς την αφήσει να φτάσει στους αμάχους».

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αντέτεινε πως ο ισχυρισμός αυτός είναι «γελοίος».

«Σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ, αυτό είναι γελοίο», δήλωσε ο κ. Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη. «Εννοώ, βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στην εξάντληση των εφοδίων μας — του ΟΗΕ, των εφοδίων που μπήκαν μέσω ανθρωπιστικών οδών».

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ πρόσθεσε πως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) δεν παίρνει την απόφαση «να κλείσει τα αρτοποιεία του για πλάκα. Αν δεν υπάρχει αλεύρι, αν δεν υπάρχει αέριο για να δουλέψουν οι φούρνοι, τα αρτοποιεία δεν μπορούν να ανοίξουν».

Χθες το ΠΕΠ ανακοίνωσε πως το σύνολο των 25 αρτοποιείων που υποστηρίζει στη Λωρίδα της Γάζας «έκλεισαν εξαιτίας έλλειψης καυσίμων και αλευριού».

Η UNICEF θύμισε προχθές Δευτέρα πως δεν έχει επιτραπεί να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο από τη 2η Μαρτίου, προτού καταρρεύσει η ανακωχή, με συνέπεια να καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις τροφίμων, ασφαλούς πόσιμου νερού, φαρμάκων, σκηνών.

