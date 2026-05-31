«Βόμβα» για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έριξε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας επίσης ανοιχτο και το θέμα του επικεφαλής ενός μελλοντικού πιθανού εγχειρήματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε μήνυμα στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσει από τώρα ο διάλογος ανάμεσα στα δύο κόμματα, στη βάση των προγραμμάτων τους.

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;» δήλωσε χαρακτηριστικά στο MEGA ο Χάρης Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Αναφερόμενος στον αρχηγό ενός πιθανού σχήματος συνεργασίας, ο κ. Δούκας κάθε άλλο παρά απέρριψε να τεθεί επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Προκειμένου να στηρίξει τις παραπάνω δηλώσεις του, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στην εκλογή του ως Δήμαρχος, υπενθυμίζοντας ότι αυτό προέκυψε στον δεύτερο γύρο των εκλογών, από τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

