EE: Ανεπαρκής η δέσμευση του Ισραήλ- Δεν θα αποφευχθεί η λιμοκτονία στη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έκρινε σήμερα ότι είναι «ανεπαρκής» η δέσμευση του Ισραήλ ότι θα ανοίξει προσωρινά μεθοριακές διαβάσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δεδομένου του κινδύνου λιμοκτονίας των κατοίκων του θύλακα.

«Τα παιδιά και τα μωρά πεθαίνουν από την πείνα. Απαιτούνται ουσιαστικές και κατεπείγουσες προσπάθειες για να μπει αμέσως τέλος στην πείνα ως όπλο πολέμου στη Γάζα» ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την προσωρινή επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης του Ερέζ καθώς και εκείνη που αφορά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του λιμανιού της Ασντόντ είναι ανεπαρκής», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την άλλη «να υλοποιηθούν γρήγορα και πλήρως» οι υποσχέσεις του Ισραήλ. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε και αυτός ότι η απόφαση του Ισραήλ να ανοίξουν ορισμένοι διάδρομοι για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα είναι αρκετή για να αποφευχθεί η λιμοκτονία.

«Μετά την ευρεία καταδίκη για τον θάνατο των 7 εργαζομένων της (αμερικανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης) WCK από τις IDF (τον ισραηλινό στρατό) και την εντεινόμενη διεθνή πίεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα ανοίξει κάποιους διαδρόμους για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν αρκεί για να αποτραπεί η λιμοκτονία στη Γάζα», έγραψε ο Μπορέλ στη δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Η δεσμευτική απόφαση 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

