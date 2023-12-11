Η Βρετανία στέλνει δυο ναρκοθηρευτικά πλοία στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραδώσει στην Ουκρανία δυο ναρκοθηρευτικά πλοία για να βοηθήσει το Κίεβο να διεξαγάγει επιχειρήσεις ναρκαλιείας, να εξουδετερώσει νάρκες που έχουν ποντιστεί από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν ουκρανικές εξαγωγές διά θαλάσσης, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Τα σκάφη αυτά —μήκους 52 μέτρων, κατασκευασμένα από υαλόνημα, κλάσης Sandown, σύμφωνα με το Λονδίνο— θα δώσουν στην Ουκρανία «δυνατότητες ζωτικής σημασίας οι οποίες θα συμβάλλουν να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να ανοίξουν κρίσιμες οδοί εξαγωγών», εξήγησε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαψ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Οι ουκρανικές εξαγωγές έχουν μειωθεί πολύ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μαύρη Θάλασσα να έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης ανάμεσα στις δυνάμεις της Μόσχας και του Κιέβου.

Η παράδοση των δυο ναρκοθηρευτικών πλοίων συμπίπτει με την ανακοίνωση σήμερα από τον Γκραντ Σαψ και τον νορβηγό ομόλογό του Μπγερν Άριλντ Γκραμ πως δημιουργείται συνασπισμός για την αύξηση των ναυτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας («Maritime Capability Coalition»).

Πρόκειται για «νέα προσπάθεια» της Βρετανίας, της Νορβηγίας και άλλων συμμάχων προκειμένου «να ενισχύσουμε τα ναυτικά μέσα της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα», σημείωσε ο βρετανός υπουργός Άμυνας.

Σκοπός είναι το Κίεβο να μπορέσει «να υπερασπιστεί τα χωρικά του ύδατα» και «να ενισχύσει την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα», πρόσθεσε.

Αυτός ο νέος «συνασπισμός» αποφασίστηκε να σχηματιστεί κατά τις πιο πρόσφατες συνεδριάσεις της ομάδας επαφής για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, στην οποία συμμετέχουν κάπου πενήντα χώρες, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Αφότου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην ουκρανική επικράτεια, τον Φεβρουάριο του 2022, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χορηγήσει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στρατιωτική βοήθεια αξίας 4,6 δισεκατομμυρίων λιρών (5,3 δισεκ. ευρώ).

Ο Γκραντ Σαψ αναμένεται να αναφερθεί αργότερα σήμερα σε αυτήν και σε ευρύτερες πρωτοβουλίες του Λονδίνου με σκοπό την στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

