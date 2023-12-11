Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής της ΔΕΕΣ στο Σουδάν - Δύο νεκροί και 7 τραυματίες

Ανθρωπιστική οχηματοπομπή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) έγινε χθες Κυριακή στόχος φονικής επίθεσης στο Χαρτούμ, με απολογισμό δυο νεκρούς και επτά τραυματίες, ανακοίνωσε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας, εκφράζοντας «σοκ».

Η οχηματοπομπή, αποτελούμενη από τρία αυτοκίνητα και τρία λεωφορεία της ΔΕΕΣ, όλα τους με τα διακριτικά της, ετοιμαζόταν να απομακρύνει εσπευσμένα πάνω από 100 άμαχους από την πρωτεύουσα του Σουδάν και να τους μεταφέρει στην πόλη Ουάντ Μαντάνι όταν έγινε στόχος επίθεσης, εξήγησε η οργάνωση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η επίθεση διαπράχθηκε στη συνοικία Ας Σατζάρα.

Οι επτά τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΕΣ, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη κι αισθανόμαστε θλίψη», είπε ο Πιερ Ντορμπ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στο Σουδάν.

«Η αποστολή μας (...) ήταν να πάμε αυτούς τους αμάχους σε ασφαλή τοποθεσία. Αντί γι’ αυτό, χάθηκαν ζωές με τραγικό τρόπο. Συλλυπούμαι με όλη μου την καρδιά τους συγγενείς των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και ελπίζουμε (...) οι τραυματίες να αναρρώσουν πλήρως», πρόσθεσε.

Η ΔΕΕΣ επισήμανε ότι η επιχείρηση ζητήθηκε από τα εμπόλεμα μέρη κι ότι είχε συντονιστεί μαζί τους, είχαν δώσει την έγκρισή τους κι είχαν παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Από τον Απρίλιο, δυνάμεις πιστές στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, πολεμούν εναντίον των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), του άλλοτε δεύτερου τη τάξει της στρατιωτικής χούντας, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό.

Πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με εκτίμηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ACLED που θεωρείται πολύ συντηρητική, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη λένε πως κάπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η ΔΕΕΣ, η οποία έχει έδρα τη Γενεύη, διευκρίνισε πως η χθεσινή επιχείρηση είχε σκοπό να απομακρυνθούν εσπευσμένα ευάλωτοι άμαχοι —άρρωστοι, παιδιά, ορφανά, ηλικιωμένοι—, να μεταφερθούν σε περιοχή όπου δεν είναι τόσο σφοδρές οι εχθροπραξίες.

«Ως ουδέτερος και αμερόληπτος ενδιάμεσος, η ΔΕΕΣ είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτές τις εσπευσμένες απομακρύνσεις στο Σουδάν, με την προϋπόθεση όμως πως τα μέρη θα σέβονται τα εμβλήματα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων ποτέ», τόνισε η διεθνής οργάνωση αρωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

