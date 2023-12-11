Εννέα νεκροί σε πυρκαγιά σε καταυλισμό του κινήματος ακτημόνων της Βραζιλίας

Πυρκαγιά σε καταυλισμό του κινήματος ακτημόνων της Βραζιλίας (MST) στη βόρεια πολιτεία Παρά είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ το βράδυ προχθές Σάββατο, έκανε γνωστό το MST χθες Κυριακή.

Την καταστροφή προκάλεσε βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια εγκατάστασης καλωδίωσης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο στον καταυλισμό ακτημόνων εργατών γης, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη Παραουαπέμπας, εξήγησε το MST.

Ηγέτες της κοινότητας διευκρίνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 20:00, όταν κεραία άγγιξε καλώδιο του δικτύου υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα άνθρωποι να υποστούν ηλεκτροπληξία και να πάρουν φωτιά καλώδια του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού και καταλύματα στον καταυλισμό.

Έξι από τους νεκρούς ήταν κάτοικοι, τρεις εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Από τους οκτώ τραυματίες, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, επτά έλαβαν εξιτήριο και ένας νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου βαθμού, πάντως δεν θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με το MST, η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική.

Το ιστορικό κίνημα αγωνίζεται για την αναδιανομή γης στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενίοτε καταλαμβάνοντας χωράφια που καταγγέλλει πως δεν παράγουν τίποτε και ζητώντας από τις αρχές να απαλλοτριωθούν.

Ο καταυλισμός βρίσκεται κοντά σε έκταση 600.000 στρεμμάτων που το MST λέει πως αποκτήθηκε με αρπαγή γης.

Μέλη του κινήματος επισήμαναν πως προσφέρθηκε στον καταυλισμό βοήθεια από τις αρχές, ιδίως για τις κηδείες των θυμάτων, ενώ μοιράστηκαν τρόφιμα και νερό.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πάουλου Τεσέιρα και τον επικεφαλής της υπηρεσίας γαιοκτητικών δικαιωμάτων και αγροτικής μεταρρύθμισης (INCRA) Σέσαρ Αλντρίγκι να πάνε στην περιοχή, να «παρακολουθήσουν στενά την υπόθεση» και να προσφέρουν «κάθε υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

