Πούτιν: «Νεοφασίστες» οι Ουκρανοί ηγέτες – Λαβρόφ: Η Δύση προσπαθεί να εξαντλήσει τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τους Ουκρανούς ηγέτες «ηλίθιους και νεοφασίστες», επαινώντας παράλληλα τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, καθώς ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εκλήθη να απαντήσει για τη στάση που τηρεί η Μόσχα στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ζητώντας κατάπαυση του πυρός, ενώ μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Έχουν τρελαθεί τελείως, ή για να το θέσω απλούστερα, έχουν γίνει εντελώς θρασύτατοι», φαίνεται να λέει ο Πούτιν για την ουκρανική ηγεσία σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα, με τον Ρώσο πρόεδρο να κρατά ένα ποτήρι σαμπάνια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Κρεμλίνο με Ρώσους στρατιωτικούς που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκρότησε εσκεμμένα έναν πρώην ναζιστή, μια αναφορά σε ένα περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Καναδά. Τότε, παρουσία του Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Καναδά κάλεσε τους βουλευτές να χειροκροτήσουν τον 98χρονο Ουκρανό βετεράνο Γιαροσλάβ Χούνκα. Σύμφωνα όμως με εβραϊκές οργανώσεις, ο Χούνκα πολέμησε με τη 14η Μεραρχία Εθελοντών των Βάφεν Ες-Ες. Το συμβάν προκάλεσε σκάνδαλο, οδηγώντας στην παραίτηση του προέδρου της Βουλής.

Ο Πούτιν θεώρησε το περιστατικό ως απόδειξη της νεοφασιστικής στάσης της σημερινής ηγεσίας του Κιέβου.

Στη συνάντηση που είχε σήμερα με τους Ρώσους στρατιωτικούς, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. «Παράγει πολλές φορές περισσότερο» σε σύγκριση με όταν ξεκίνησε ο πόλεμος (η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία), είπε ο Πούτιν.

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε αν η στάση της Μόσχας είναι υποκριτική με το να ασκεί κριτική υπερασπιζόμενη τους Παλαιστίνιους, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, ενώ την ίδια ώρα η Ρωσία διεξάγει τον πόλεμο της στην Ουκρανία. Ο Λαβρόφ απάντησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Ρωσία είναι υποκριτές.

Η Ρωσία ψήφισε την Παρασκευή υπέρ ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» για ανθρωπιστικούς λόγους στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο ψήφισμα. Για τη στάση αυτή της Ρωσίας μάλιστα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη «δυσαρέσκειά» του στον Πούτιν σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες. Κατά την επικοινωνία αυτή ο Νετανιάχου επέκρινε «την επικίνδυνη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν», βασικό υποστηρικτή της Χαμάς και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, μετά την επίσκεψη του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι στη Μόσχα την Πέμπτη.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Πούτιν ασκεί κριτική στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική «καταστροφή» και ζητώντας τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Στη συνέντευξη του ο Ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Δύση προσπαθεί να εξαντλήσει τη Ρωσία στην Ουκρανία προμηθεύοντας όπλα και ότι αν είναι να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα πρέπει να ακυρώσει ένα δικό του προεδρικό διάταγμα.

«Εναπόκειται στους Ουκρανούς να αναγνωρίσουν πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στην τρύπα που τους έβαλαν οι Αμερικάνοι», ανέφερε ο Λαβρόφ όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε τέλμα.

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι πιθανότητες της διπλωματίας να επιφέρει κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη στην Ουκρανία, είπε: «Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ζελένσκι γιατί πριν από ενάμιση χρόνο υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει κάθε διαπραγμάτευση με τον Πούτιν».

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είχε σχεδόν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022 με βάση την ιδέα της ουκρανικής ουδετερότητας. «Αυτή η συμφωνία ματαιώθηκε - ακυρώθηκε επειδή οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί αποφάσισαν ότι αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να την υπογράψει, τότε ας τον εξαντλήσουν περισσότερο (...)», είπε ο Λαβρόφ.

Αναφορικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η Μόσχα ζητά μια διεθνή αποστολή παρακολούθησης να μεταβεί στη Λωρίδα της Γάζας για να αξιολογεί την ανθρωπιστική κατάσταση.

«Καταδικάσαμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», τόνισε ο Λαβρόφ. «Ταυτόχρονα, δεν πιστεύουμε ότι είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί αυτό το γεγονός για τη συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων Παλαιστινίων με αδιάκριτους βομβαρδισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

