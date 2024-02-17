Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Βρετανία καλεί διπλωμάτες της Ρωσίας στο ΥΠΕΞ μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάνι, από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Κεμλίνου, βρέθηκε νεκρός στη φυλακή του Αρκτικού Κύκλου, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης 19 ετών.

Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε διπλωμάτες της πρεσβείας της Ρωσίας στο Φόρεϊν Όφις χθες Παρασκευή για να τους καταστήσει σαφές πως οι ρωσικές αρχές θεωρούνται «πλήρως υπεύθυνες» για τον θάνατο του αντιπάλου του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η βρετανική διπλωματία τονίζει πως ο θάνατος του ρώσου αντπολιτευόμενου «με μεγάλο θάρρος και ατσάλινη θέληση» σε φυλακή όπου κρατείτο στην Αρκτική «πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πλήρους και διαφανούς έρευνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Ναβάλνι Ρώσοι διπλωμάτες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark