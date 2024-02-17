Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τουλάχιστον πέντε ασθενείς είναι νεκροί εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης, που σήμανε πως δεν έφθανε οξυγόνο στα δωμάτιά τους, σε νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας τον έλεγχο του οποίου κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι γεννήτριες του νοσοκομειακού συγκροτήματος σταμάτησαν να λειτουργούν και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε» στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, καθιστώντας τις ισραηλινές δυνάμεις «υπεύθυνες» για τους θανάτους πέντε ασθενών.

Η ίδια πηγή εξήγησε πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις γύρω από το νοσοκομείο και μέσα σε αυτό διέκοψαν τις παραδόσεις με καύσιμα που ήταν απαραίτητα για να λειτουργούν οι γεννήτριες.

Το υπουργείο πρόσθεσε πως ανησυχεί για την τύχη ακόμη επτά ασθενών —τεσσάρων σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τριών στη βρεφονηπιακή πτέρυγα— και καθιστά «υπεύθυνες τις ισραηλινές δυνάμεις για την υγεία των ασθενών και του προσωπικού» του νοσοκομείου.

Είχε ανακοινώσει προχθές Πέμπτη πως εκατοντάδες άνθρωποι, ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και άμαχοι, βρίσκονταν ακόμη στο εσωτερικό του κτιριακού συγκροτήματος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξακολουθούν να κρατούν πολλά μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ασθενείς και εκτοπισμένους στο κτίριο της μαιευτικής κλινικής και κάνουν ανακρίσεις», πρόσθεσε χθες βράδυ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως η «στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις διεξήχθη διότι διέθετε «αξιόπιστες πληροφορίες» των ειδικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς είχε κρατήσει ομήρους σε αυτό και πιθανόν βρίσκονταν ακόμη εκεί «πτώματα ομήρων».

Το βράδυ χθες Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μέλη του βρήκαν φάρμακα που ανέγραφαν τα ονόματα ομήρων.

Διαβεβαίωσε εξάλλου πως επισκεύασε γεννήτρια του νοσοκομείου, διαψεύδοντας πως έβαλε στο στόχαστρο τις υποδομές που τροφοδοτούν με ρεύμα τη δομή υγείας.

Έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες πολέμου, οι εχθροπραξίες επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα της πολιορκημένης και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα στις πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα — αυτή η τελευταία βρίσκεται στο νότιο άκρο του θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Το νοσοκομείο Νάσερ είχε μετατραπεί σε καταφύγιο χιλιάδων εκτοπισμένων εξαιτίας των εχθροπραξιών, μέρος των οποίων έφυγε τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω χαοτικών συνθηκών, καθώς οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς μαίνονταν ολοένα πιο κοντά στη δομή υγείας.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, κατά πλειονότητα άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28.775 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

