Στα χέρια Ρώσων η ουκρανική πόλη Αβντιίβκα

Ο ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Αβντιίβκα, πόλη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, παραχωρώντας στη Ρωσία τη μεγαλύτερη -κυρίως συμβολική- νίκη της στα πεδία των μαχών έπειτα από την αποτυχία της αντεπίθεσης του που εξαπολύθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Όπως προέβλεπαν διαταγές που λάβαμε, αποσυρθήκαμε από την Αβντιίβκα σε θέσεις ετοιμασμένες εκ των προτέρων», ανέφερε μέσω Telegram ο ουκρανός στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάβσκι, διοικητής της περιοχής.

Αντιμέτωπος με εντεινόμενη έλλειψη μέσων, εξαιτίας ιδίως του αδιεξόδου γύρω από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ο ουκρανικός στρατός δύσκολα θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αναδίπλωση, αντιμέτωπος με τις ρωσικές δυνάμεις που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πυρομαχικών και πολύ περισσότερους άνδρες και πίεζαν για να σημειώσουν νίκη στο πεδίο ενόψει της δεύτερης επετείου της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου και των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου στη ρωσική ομοσπονδία.

Με δεδομένη την «κατάσταση», το ότι «ο εχθρός προελαύνει πατώντας πάνω στα πτώματα των ίδιων των στρατιωτών του κι έχει δέκα φορές περισσότερες οβίδες (...) αυτή είναι η μοναδική σωστή απόφαση», σύμφωνα με τον στρατηγό Ταρνάβσκι. Τα ουκρανικά στρατεύματα απέφυγαν έτσι την περικύκλωση σε αυτή τη βιομηχανική πόλη-οχυρό, που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, διαβεβαίωσε.

Πρόκειται για την πρώτη μείζονα απόφαση του νέου αρχηγού του γενικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι αφού ανέλαβε τη θέση, την 8η Φεβρουαρίου. Τη δικαιολόγησε επικαλούμενος την ανάγκη να «σωθούν» οι ζωές των ανδρών του στην πόλη.

«Με αξιοπρέπεια»

«Αποφάσισα να αποσύρω τις μονάδες μας από την πόλη και να περάσουμε στην άμυνα σε πιο ευνοϊκές γραμμές», εξήγησε ο στρατηγός Σίρσκι μέσω Facebook. «Οι στρατιώτες μας εκτέλεσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν εντός των δυνάμεών τους για να καταστρέψουν τις καλύτερες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες», για «να καταφέρουν σημαντικές απώλειες στον εχθρό», συμπλήρωσε.

Προτού επισημοποιήσει την εγκατάλειψη της πόλης, ο στρατηγός Ταρνάβσκι είχε αναγνωρίσει πως ουκρανοί στρατιωτικοί «αιχμαλωτίστηκαν» από ρωσικές μονάδες, που έχουν τεράστια αριθμητική υπεροχή σε όρους έμψυχου υλικού, «πυροβολικού και αεροπορίας».

Η Αβντιίβκα, πόλη με περίπου 34.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία.

Μολονότι έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, εξακολουθούσαν να παραμένουν σε αυτή περίπου 900 κάτοικοι, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Η Μόσχα θεωρεί πως με την κατάληψή της, θα γίνει πιο δύσκολο για τους ουκρανούς να βομβαρδίζουν τη Ντανιέτσκ.

Η πόλη είχε πέσει για βραχύ χρονικό διάστημα, τον Ιούλιο του 2014, στα χέρια των φιλορώσων αυτονομιστών, όμως ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό στρατό που τη μετέτρεψε σε φρούριο και παρέμεινε στα χέρια του μετά την εισβολή, παρότι απέχει ελάχιστα από τη Ντανιέτσκ, πρωτεύουσα των αυτονομιστών για δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο ρωσικός στρατός πολλαπλασίασε τις εφόδους κατά κύματα για να καταλάβει την Αβντιίβκα από τον Οκτώβριο, παρά τις βαριές απώλειες που υφίστατο, κατάσταση που θύμιζε τη μάχη της Μπαχμούτ, της πόλης που κατέλαβαν τα στρατεύματα της Μόσχας τον Μάιο του 2023, έπειτα από 10 μήνες εχθροπραξιών με κόστος δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Μετά την αποτυχία της καλοκαιρινής ουκρανικής αντεπίθεσης, είναι οι Ρώσοι αυτοί που πέρασαν στην επίθεση, καθώς ο ουκρανικός στρατός δυσκολεύεται να αναπληρώσει τις απώλειές του κι αντιμετωπίζει ελλείψεις πυρομαχικών.

Η κατάληψη της πόλης καταγράφεται καθώς ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξάγει ευρωπαϊκή περιοδεία. Ανέφερε από το Βερολίνο πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη στρατιωτική διοίκηση, βασικό καθήκον της οποίας κατ’ αυτόν είναι να σωθούν οι ζωές των στρατιωτών, να «ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες».

Ο κ. Ζελένσκι υπέγραψε χθες στο Βερολίνο με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και κατόπιν στο Παρίσι με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν διμερείς συμφωνίες ασφαλείας. Αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια και να συναντηθεί στο περιθώριό της με την αμερικανίδα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.