Μεταναστευτικό: Το Τέξας οικοδομεί στρατιωτική βάση στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού

Το Τέξας ανήγγειλε χθες Παρασκευή την οικοδόμηση στρατιωτικής βάσης στα σύνορα με το Μεξικό, νέο επεισόδιο στο σίριαλ του μπραντεφέρ του κυβερνήτη του και του ομοσπονδιακού κράτους για τις παράτυπες εισόδους μεταναστών, που οι Ρεπουμπλικάνοι εννοούν να διατηρήσουν στο επίκεντρο της εκστρατείας ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ έκανε την αναγγελία στο Ιγκλ Πας, σε έκταση 320 στρεμμάτων όπου θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση. Θα βρίσκεται στο πλάι του Ρίο Γκράντε, ποταμού που αποτελεί φυσικό σύνορο, και θα μπορεί να υποδεχθεί περίπου 300 στρατιωτικούς από τον Απρίλιο.

Η πρωτοβουλία «θα αυξήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Τέξας στο Ιγκλ Πας ώστε να μπορεί να δρα κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό» εναντίον των ροών παράτυπων μεταναστών, είπε ο κυβερνήτης, διευκρινίζοντας πως όταν ολοκληρωθεί η βάση, θα μπορεί να υποδεχθεί 1.800 στρατιωτικούς.

Ο Γκρεγκ Άμποτ, υποστηρικτής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν πως επιτρέπει «εισβολή» μεταναστών στα νότια σύνορα και δεν δρα εναντίον των συμμοριών οι οποίες, κατ’ αυτόν, ελέγχουν τη μεξικανική πλευρά.

Ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού κράτους, μολαταύτα η εθνοφρουρά του Τέξας είναι εγκατεστημένη από τον Ιανουάριο σε δημοτικό πάρκο του Ιγκλ Πας.

Ο Άμποτ έχει επίσης εγκαταστήσει κάπου 160 χιλιόμετρα αγκαθωτών συρματοπλεγμάτων κατά μήκος του Ρίο Γκράντε, μέτρο που η κυβέρνηση Μπάιντεν αμφισβητεί στη δικαιοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξουσιοδότησε προσωρινά το ομοσπονδιακό κράτος να απομακρύνει τα συρματοπλέγματα, αλλά οι πολιτειακές αρχών εξακολουθούν να τα εγκαθιστούν ενόσω η υπόθεση εκκρεμοδικεί.

«Το ότι θα έχουμε στρατιώτες εγκατεστημένους πλάι στον ποταμό θα επιτρέψει να ανεγερθεί ταχύτερα αυτός ο φράκτης αγκαθωτών συρματοπλεγμάτων», είπε χθες ο κ. Άμποτ, διαβεβαιώνοντας πως το «αποτελεσματικό» αυτό μέτρο μείωσε, κατ’ αυτόν, τις διελεύσεις παράτυπων μεταναστών από το Μεξικό.

Το Τέξας εξάλλου ενέκρινε νόμο που επιτρέπει στις πολιτειακές δυνάμεις να συλλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες στα σύνορα, κάτι που κανονικά μπορούν να κάνουν μόνο ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Η δικαιοσύνη αναμένεται να αποφανθεί για το ζήτημα προτού ο νόμος αυτός τεθεί σε ισχύ, τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

