Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφαλείας (UKMTO) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έλαβε πληροφορίες για νέο «συμβάν» στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περιοχή περίπου 57 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ασάμπ, στην Ερυθραία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της UKMTO, μικρό «σκάφος» -η διατύπωση αυτή δεν ξεκαθαρίζει εάν επρόκειτο για πλεούμενο, drone, ή άλλο τύπο αεροσκάφους- «έκανε κύκλους» γύρω από εμπορικό πλοίο.

Πάντως αυτό το τελευταίο είναι ασφαλές, όπως και το πλήρωμά του, και συνεχίζουν την πορεία τους, αφού το προσωπικό ασφαλείας του εμπορικού πλοίου άνοιξε πυρ «προειδοποιητικά» και το «μικρό σκάφος έφυγε», σύμφωνα με νεότερο ενημερωτικό δελτίο που αναρτήθηκε από την υπηρεσία στο X (το πρώην Twitter).

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και πρόσκεινται στο Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ.

Οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας οι ΗΠΑ και η Βρετανία εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθι δεν φάνηκαν να τους αποθαρρύνουν: το ένοπλο κίνημα, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», διεμήνυσε πως όχι μόνο θα τις συνεχίσει αλλά πλέον θα βάζει επίσης στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία, πολεμικά όσο και εμπορικά.

