Η Φλόριντα είναι έτοιμη να εκτελέσει δύο θανατοποινίτες την ίδια μέρα

Η Φλόριντα πρόκειται να γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια που θα πραγματοποιήσει δύο εκτελέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, προγραμματίζοντας για τη θανατηφόρα ένεση ενός πρώην αστυνομικού που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός μικρού κοριτσιού και ενός ογδοντάχρονου κρατουμένου, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος γηραιότερος θανατοποινίτης που εκτελείται στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Οι προγραμματισμένες εκτελέσεις πραγματοποιούνται 18 μήνες αφότου ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις άρχισε να επιταχύνει τον ρυθμό των εκτελέσεων σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί στη σύγχρονη ιστορία της Φλόριντα. Από το 2017, όταν το Άρκανσο πραγματοποίησε δύο εκτελέσεις την ίδια ημέρα, καμία πολιτεία δεν είχε προγραμματίσει δύο διαδοχικές εκτελέσεις μέσα σε μία ημέρα.

Ο 68χρονος Τζέιμς Άρεν Ντάκετ έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση το μεσημέρι στις φυλακές της Πολιτείας της Φλόριντα, κοντά στο Σταρκ, ενώ περίπου έξι ώρες αργότερα θα ακολουθήσει ο 80χρονος Ντόμινικ Άντονι Οκικιόνε, ο οποίος θα γίνει επίσης ο γηραιότερος κρατούμενος που εκτελείται στη σύγχρονη ιστορία της Φλόριντα.

Ο Ντάκετ καταδικάστηκε για τον βιασμό και τον πνιγμό ενός 11χρονου κοριτσιού το 1987, όταν υπηρετούσε ως αστυνομικός σε μικρή πόλη της κεντρικής Φλόριντα. Ο Οκικιόνε καταδικάστηκε για τις δολοφονίες των γονιών της πρώην συντρόφου του το 1986.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι εκτελέσεις, θα είναι οι 11η και 12η εκτέλεση στη Φλόριντα για το 2026.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε τις εφέσεις και των δύο ανδρών την περασμένη εβδομάδα. Οι δικηγόροι του Ντάκετ ζήτησαν νέα αναστολή της εκτέλεσης, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία χειρίστηκε τα στοιχεία DNA οδήγησε στα ασαφή αποτελέσματα. Οι συνήγοροι του Οκικιόνε υποστήριξαν ότι διάφορα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία του, όπως νεφρικές και προστατικές παθήσεις, θα μπορούσαν να καταστήσουν την εκτέλεσή του ιδιαίτερα επώδυνη, κάτι που θα συνιστούσε σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία.

Και οι δύο εξακολουθούσαν να έχουν εκκρεμείς προσφυγές ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ρεκόρ εκτελέσεων στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του κυβερνήτη

Αξιωματούχος των σωφρονιστικών υπηρεσιών της Φλόριντα δήλωσε ότι το υπουργείο είναι πλήρως προετοιμασμένο να πραγματοποιήσει και τις δύο εκτελέσεις.

Ο κυβερνήτης δεν έχει εξηγήσει γιατί προγραμμάτισε δύο εκτελέσεις την ίδια ημέρα. Ο ΝτεΣάντις, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο, επέβλεψε αριθμό-ρεκόρ 19 εκτελέσεων το 2025, περισσότερες από οποιονδήποτε κυβερνήτη της Φλόριντα σε ένα μόνο έτος μετά την επαναφορά της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ το 1976. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οκτώ εκτελέσεις το 2014.

Αν οι εκτελέσεις της Τρίτης πραγματοποιηθούν, ο συνολικός αριθμός εκτελέσεων στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του θα ανέλθει στις 31, έναντι μόλις εννέα κατά τα πρώτα έξι χρόνια της διακυβέρνησής του. Μία ακόμη εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.

Ο ΝτεΣάντις είχε αρχικά υπογράψει το ένταλμα εκτέλεσης του Ντάκετ τον Φεβρουάριο, ορίζοντας την εκτέλεση για τον Μάρτιο. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα χορήγησε αναστολή, ώστε να πραγματοποιηθεί εξέταση παλαιών αποδεικτικών στοιχείων DNA, η οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτή κατά την αρχική δίκη. Τα αποτελέσματα ήταν ασαφή: ούτε απάλλασσαν τον Ντάκετ ούτε τον συνέδεαν οριστικά με το έγκλημα. Οι δικαστές επέτρεψαν να παραμείνει σε ισχύ η ετυμηγορία των ενόρκων.

Όταν το ένταλμα εκτέλεσης του Οκικιόνε υπογράφηκε στα τέλη του περασμένου μήνα, η δική του ήταν η μοναδική εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Όμως, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα ήρε την αναστολή του Ντάκετ στις 8 Ιουλίου, ο ΝτεΣάντις υπέγραψε νέο ένταλμα και όρισε την εκτέλεσή του για την ίδια ημέρα με εκείνη του Οκικιόνε, κάτι που δεν είχε συμβεί στη Φλόριντα εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, οι πολλαπλές εκτελέσεις την ίδια ημέρα ήταν συχνότερες στο παρελθόν, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 1964.

Σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ασυνήθιστο δύο διαφορετικές πολιτείες να πραγματοποιούν εκτελέσεις την ίδια ημέρα, όμως είναι σπανιότερο μία μόνο πολιτεία να εκτελεί δύο κρατουμένους μέσα σε μία ημέρα. Πριν από το Άρκανσο το 2017, το Τέξας είχε εκτελέσει δύο καταδικασμένους δολοφόνους την ίδια ημέρα το 2000, χρονιά κατά την οποία πραγματοποίησε συνολικά 40 εκτελέσεις.

Η οργάνωση Floridians for Alternatives to the Death Penalty κάλεσε τον ΝτεΣάντις να αναστείλει και τις δύο εκτελέσεις.

«Η 28η Ιουλίου αποτελεί μια πρωτοφανή κλιμάκωση της χρήσης της θανατικής ποινής στη Φλόριντα», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Γκρέις Χάνα. «Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές υποθέσεις, αλλά αναδεικνύουν την ίδια ανησυχητική πραγματικότητα: η Φλόριντα συνεχίζει να επεκτείνει τη χρήση της θανατικής ποινής, παρά τα αυξανόμενα στοιχεία ότι αυτό δεν είναι αυτό που επιθυμούν οι πολίτες της.»

Δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων

Το γραφείο του κυβερνήτη σπάνια έχει σχολιάσει τις εκτελέσεις τους τελευταίους 18 μήνες. Ο ΝτεΣάντις έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στόχος του είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη στις οικογένειες των θυμάτων που περιμένουν επί δεκαετίες να εκτελεστούν οι ποινές.

«Ορισμένα από αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν τη δεκαετία του ’80», είχε δηλώσει το 2025. «Η καθυστέρηση της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση της δικαιοσύνης. Ένιωσα ότι όφειλα στις οικογένειες να διασφαλίσω ότι αυτή η διαδικασία θα εξελισσόταν ομαλά. Αν πραγματικά πίστευα ότι κάποιος ήταν αθώος, δεν θα υπέγραφα την εκτέλεσή του.»

Ο Οκικιόνε θα γίνει ο γηραιότερος κρατούμενος που εκτελείται στη Φλόριντα, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου δύο 74χρονοι κρατούμενοι κατείχαν διαδοχικά αυτό το «ρεκόρ», με τον δεύτερο να είναι μόλις μία εβδομάδα μεγαλύτερος από τον πρώτο κατά την εκτέλεσή του. Οι πρόσφατες εκτελέσεις έχουν αναδείξει τη γήρανση του πληθυσμού των θανατοποινιτών στις ΗΠΑ και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το κατά πόσο είναι ανθρώπινο να εφαρμόζεται η θανατική ποινή σε κρατουμένους που ενδέχεται να πεθάνουν σύντομα από φυσικά αίτια.

Ο Οκικιόνε θα γίνει επίσης ο δεύτερος γηραιότερος κρατούμενος που εκτελείται στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, μετά τον 83χρονο Γουόλτερ Μούντι Τζούνιορ, ο οποίος εκτελέστηκε στην Αλαμπάμα το 2018. Ο Μούντι είχε καταδικαστεί για μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων με παγιδευμένα δέματα το 1989, που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ομοσπονδιακού δικαστή και τον τραυματισμό ενός Αφροαμερικανού δικηγόρου υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων.

Οι εκτελέσεις στη Φλόριντα πραγματοποιούνται με τη χορήγηση τριών φαρμάκων: ενός κατασταλτικού, ενός παραλυτικού και ενός φαρμάκου που προκαλεί καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το Υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της πολιτείας.