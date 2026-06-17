Με μια ακόμη ασυνήθιστη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, λέγοντας ότι οι δυο τους «ερωτεύτηκαν βαθιά» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ξενοδοχείο κατά την προεκλογική περίοδο του 2016.

Ο Τραμπ συμμετέχει αυτή την εβδομάδα στην 52η Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, λαμβάνοντας μέρος σε διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις που έχουν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις.

Μία από αυτές ήταν η διμερής συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Όταν ένας Αιγύπτιος δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά με την «ασφάλεια των συνόρων» της Αιγύπτου, ο Τραμπ άρχισε να αναπολεί την πρώτη φορά που συνάντησε τον Αλ Σίσι.

«Από την πρώτη ημέρα. Ξέρετε, τον συνάντησα νωρίς στην προεκλογική εκστρατεία, όταν η Απατεώνισσα Χίλαρι κι εγώ ήμασταν αντίπαλοι στις εκλογές, σωστά; Και μου είπαν ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου βρίσκεται εδώ. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Εξακολουθεί να είναι μεγάλη υπόθεση για μένα να βρίσκομαι με τον σπουδαίο πρόεδρο της Αιγύπτου, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ήταν πριν κατέβω υποψήφιος. Ήταν λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο και τον συνάντησα. Και ερωτευτήκαμε. Ερωτευτήκαμε βαθιά» εξομολογήθηκε ο Τραμπ.

Trump on Egyptian President el-Sisi: "He was in a hotel and I met him. We fell in love, deeply in love ... we didn't know each other before that. We had great chemistry, and I stayed twice as long as I was supposed to." pic.twitter.com/jSJyt8eIik — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

«Και δεν ήθελε καν να δει τη Χίλαρι. Είπε: «Εσύ θα κερδίσεις. Δεν θέλω να τη συναντήσω». Είπε: «Εσύ θα κερδίσεις», είπε συνεχίζοντας.

«Δεν ήθελε να τη δει, το θυμάσαι αυτό; Είχαμε καλή σχέση από την πρώτη στιγμή. Δεν γνωριζόμασταν πριν, αλλά είχαμε εξαιρετική χημεία. Έμεινα εκεί τον διπλάσιο χρόνο απ’ όσο έπρεπε και της πήρα τον χρόνο. Και όταν ήρθε η σειρά της, δεν ήθελε να τη συναντήσει. Τελικά το έκανε, γιατί είναι τζέντλεμαν, αλλά η συνάντηση κράτησε περίπου ένα λεπτό», κατέληξε ο Τραμπ.





Πηγή: skai.gr

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