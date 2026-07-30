Ρόμα: Συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη

Μία ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρόμα βρίσκεται πλέον ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς οι «τζαλορόσι» έφτασαν σε καταρχήν συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φιλίπο Μπιαφόρα, οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της μετακίνησης και απομένει να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ο 22χρονος στόπερ θα λάβει την άδεια να ταξιδέψει στην Ιταλία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Konstantinos #Koulierakis è pronto ad essere un nuovo giocatore della #ASRoma. Accordo di massima trovato con il #Wolfsburg, i club stanno sistemando in questi minuti i dettagli finali per permettere al difensore di partire per le visite mediche@tempoweb pic.twitter.com/Z9ohY0nrU0 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 30, 2026

Πενταετές συμβόλαιο με τη Ρόμα

Ο διεθνής αμυντικός φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την ιταλική ομάδα για συνεργασία διάρκειας πέντε ετών, έως το καλοκαίρι του 2031.

Η Ρόμα κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του και κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα έναντι συλλόγων από την Αγγλία και την Ισπανία, οι οποίοι είχαν επίσης εξετάσει την περίπτωσή του.

Ο Κουλιεράκης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A και να ενταχθεί στην ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Η προοπτική της Ρόμα, ο ρόλος που του προσφέρεται και η παρουσία σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη Βόλφσμπουργκ

Το βασικό εμπόδιο που απέμενε αφορούσε τη συμφωνία ανάμεσα στη Ρόμα και τη Βόλφσμπουργκ. Οι Ιταλοί είχαν καταθέσει πρόταση ύψους 15 εκατ. ευρώ, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν σημαντικά τις τελευταίες ώρες.

Πλέον, οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία επί της αρχής και εργάζονται πάνω στις τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής. Εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο, ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει σύντομα στη Ρώμη, ώστε να ολοκληρώσει τις εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η Βόλφσμπουργκ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών μετά τον υποβιβασμό της, επιδιώκοντας να ενισχύσει οικονομικά τον σύλλογο και να αναδιαμορφώσει το ρόστερ της.

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