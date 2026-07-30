Το CPC καταγγέλλει «τρομοκρατική επίθεση» σε δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη 30/7, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον τεσσάρων ρωσικών δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Αζόφ.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανέφερε μέσω Telegram ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά τέσσερα δεξαμενόπλοια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.



Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν πληγεί συνολικά 205 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων 130 στη Θάλασσα του Αζόφ και 75 στη Μαύρη Θάλασσα.

Το CPC καταγγέλλει επίθεση στο «NISSOS SIFNOS»

Λίγες ώρες αργότερα, το Caspian Pipeline Consortium (CPC), η διεθνής κοινοπραξία που διαχειρίζεται τον αγωγό πετρελαίου της Κασπίας και τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» κατά δύο δεξαμενόπλοιων στην περιοχή του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του CPC, στις 30 Ιουλίου 2026, στις 01:48 ώρα Μόσχας, το δεξαμενόπλοιο «NISSOS SIFNOS», υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ και με φορτωτή την εταιρεία Tengizchevroil LLP, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία φόρτωσης πετρελαίου στην πλωτή εγκατάσταση φόρτωσης SPM-3 του θαλάσσιου τερματικού του CPC, δέχθηκε επίθεση.

Όπως αναφέρεται, από την επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των πολλαπλών συνδέσεων (manifolds) υποδοχής πετρελαίου στο κατάστρωμα φορτίου του πλοίου. Η φωτιά κατασβέστηκε από το πλήρωμα με τη συνδρομή τριών βοηθητικών σκαφών του CPC.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες μεταξύ των εργαζομένων του CPC ή των συνεργαζόμενων εταιρειών, ενώ δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου. Δεν ζητήθηκε ιατρική βοήθεια ούτε εκκένωση του πληρώματος. Το δεξαμενόπλοιο διατήρησε την πλευστότητά του και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η φόρτωση πετρελαίου διακόπηκε, ενώ οι εγκαταστάσεις του αγωγού συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Αναφορά και σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο

Το CPC αναφέρει ακόμη ότι, σε απόσταση περίπου 6 ναυτικών μιλίων από τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό, δέχθηκε επίσης επίθεση το δεξαμενόπλοιο «MARATHI», υπό σημαία της Νήσου του Μαν, το οποίο κατευθυνόταν προς τον τερματικό σταθμό για να φορτώσει πετρέλαιο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η κοινοπραξία υποστηρίζει ότι αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν και άλλων ξένων μετόχων του CPC, καθώς και σχετικές παρεμβάσεις μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, να μην υπάρξουν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της διεθνούς ενεργειακής υποδομής.

Όπως επισημαίνει: «τέτοιες ενέργειες εγκυμονούν κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, διαταράσσουν την ομαλή διεθνή διακίνηση ενεργειακών πόρων και προκαλούν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις τόσο στο Καζακστάν όσο και στους δυτικούς μετόχους της κοινοπραξίας και στις εταιρείες που χρησιμοποιούν τον αγωγό για τις εξαγωγές πετρελαίου, μεταξύ των οποίων οι Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, Shell και άλλες».

Το CPC προειδοποιεί επίσης ότι επιθέσεις αυτού του είδους θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολυεθνικών πληρωμάτων των δεξαμενόπλοιων και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς πλήγμα στις εγκαταστάσεις φόρτωσης θα μπορούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να προκαλέσει ανάφλεξη ολόκληρου του πλοίου και μεγάλη πετρελαϊκή ρύπανση.

Πηγή: skai.gr

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