Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics στο μήκος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Η εκπληκτική επίδοσή του με 8,66μ., με την οποία ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον έφερε ξανά στην κορυφή του World Ranking με 1.370 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι (1.368).

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης είχε χάσει την πρωτιά μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, όμως μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στον κλειστό και ανοιχτό στίβο κατάφερε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει στο Νο1 έπειτα από περίπου δέκα μήνες.

Το της World Athletics προκύπτει από τον μέσο όρο των πέντε κορυφαίων επιδόσεων κάθε αθλητή σε διάστημα περίπου ενός έτους και αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και την πρόκριση στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Το παγκόσμιο top10 του μήκους

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 1370 βαθμοί

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) – 1368 βαθμοί

Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 1332 βαθμοί

Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 1326 βαθμοί

Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 1316 βαθμοί

Χόρχε Χοντελίν (Κούβα) – 1278 βαθμοί

Γκέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 1277 βαθμοί

Ανβάρ Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) – 1250 βαθμοί

Ταφαντζουά Τσικόμπα (Ζιμπάμπουε) – 1250 βαθμοί

Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) – 1244 βαθμοί

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.