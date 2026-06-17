Μήνυμα Τραμπ στο Ισραήλ: Θέλω να μπορεί να προστατευτεί, αλλά να δείχνει σωστή κρίση

Νέο μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της επικείμενης συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι στηρίζει το δικαίωμα της χώρας να υπερασπίζεται τον εαυτό της, αλλά υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ισραηλινή ηγεσία οφείλει να επιδεικνύει «σωστή κρίση».

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης που έχει συμφωνηθεί είναι «πολύ ισχυρό» και ότι αποτελεί «τείχος» απέναντι στην απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

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