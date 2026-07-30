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Μακρόν: «Ακλόνητη» η στήριξη σε Ουκρανία και Πολωνία μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Tο Παρίσι καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις τελευταίες ενέργειες της Μόσχας

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Μακρόν

Την έντονη καταδίκη της Γαλλίας για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας εξέφρασε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Η στήριξή μας προς την Ουκρανία και τους συμμάχους μας παραμένει ακλόνητη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, απευθυνόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Παρίσι καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις τελευταίες ενέργειες της Μόσχας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Γαλλίας προς το Κίεβο και τους συμμάχους της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Πόλεμος στην Ουκρανία Πολωνία
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