Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto), δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η Ρώμη απορρίπτει από την αρχή τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία αγοράς όπλων για την Ουκρανία (Prioritised Ukraine Requirements List), παρά τις πρόσφατες επαφές του με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον.

«Έχουμε πει όχι από την αρχή και εξακολουθούμε να λέμε όχι», ανέφερε ο υπουργός, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Κάτω Βουλή.

Ο Κροσέτο, ο οποίος αποτελεί κεντρικό στέλεχος του κόμματος "Fratelli d'Italia" της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι (Giorgia Meloni), επανέλαβε τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης απέναντι στο πρόγραμμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κροσέτο συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth).

Πηγή: skai.gr

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