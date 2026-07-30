Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρετούν τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλήθους κόσμου που σπεύδει να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του προστατεύοντας συνανθρώπους του.

Πηγή: skai.gr

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