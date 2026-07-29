Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές ακτές

Την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις που αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την ασφάλεια των λουομένων, την καθαριότητα των παραλιών, καθώς και την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Όπως επισημαίνεται, η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας» δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αλλά με τη μη τήρηση των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει το πρόγραμμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.

Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι συνεχίζονται οι απροειδοποίητες επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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